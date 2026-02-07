Рейтинг@Mail.ru
Румынский художник получил от Эпштейна 90 тысяч долларов - РИА Новости, 07.02.2026
10:28 07.02.2026
Румынский художник получил от Эпштейна 90 тысяч долларов
Румынский художник получил от Эпштейна 90 тысяч долларов - РИА Новости, 07.02.2026
Румынский художник получил от Эпштейна 90 тысяч долларов
Румынский художник Ион Никола получал от скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна десятки тысяч долларов за роспись и оформление... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T10:28:00+03:00
2026-02-07T10:28:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
в мире, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
Румынский художник получил от Эпштейна 90 тысяч долларов

Художник Никола получил от Эпштейна $90 тыс за роспись его недвижимости

Заключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
КИШИНЁВ, 7 фев — РИА Новости. Румынский художник Ион Никола получал от скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна десятки тысяч долларов за роспись и оформление интерьеров его недвижимости, в том числе "Храма секса", следует из рассекреченных материалов, которые изучило РИА Новости.
Ранее министерство юстиции США опубликовало около 3,5 миллионов файлов по делу скандально известного финансиста.
Букингемский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Эпштейн хотел купить гостиницу рядом с Букингемским дворцом
6 февраля, 17:06
Как выяснило РИА Новости, изучив файлы, в переписке окружения Эпштейна художник фигурирует как Ion the Painter ("Ион-художник"). Его имя упоминается в материалах дела более 2,5 тысяч раз, что указывает на длительное и системное сотрудничество. Речь идёт о росписи стен, оконных проёмов, рам картин, декоративных элементов интерьеров в резиденциях Эпштейна в Нью-Йорке и на частных островах.
Согласно изученным материалам, объём выплат, полученных художником, составлял от 3 тысяч до 25 тысяч долларов за отдельные проекты и периоды.
По подсчетам румынских СМИ, общая сумма выплат оценивается примерно в 90 тысяч долларов за весь период сотрудничества Никола с Эпштейном - с 2010 по 2019 год.
Сам художник в интервью румынскому изданию подтвердил, что получал "вроде 300 с чем-то долларов в день", иногда за пару часов работы, и похвастался, что "никто не зарабатывал столько в те годы". Он признал, что работал на Эпштейна почти десять лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
Никола также рассказал, что именно ему принадлежит идея скандально известного "Храма секса" на "острове Эпштейна".
«
"Это было здание на холме, небольшая комната размером шесть на восемь метров. Эпштейн попросил меня предложить идею. Я предложил ему храм. Сделал эскизы в Photoshop с золотым куполом. Ему очень понравилось. Так и появился так называемый Храм секса", - сообщил Никола в интервью румынскому СМИ.
Художник также добавил, что пользовался самолётом, принадлежавшим компании Эпштейна.
При этом он отрицает какую-либо причастность к противоправной деятельности финансиста, утверждая, что никогда не обсуждал с Эпштейном ничего, кроме оформления интерьеров.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.
Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина
3 февраля, 20:46
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Джеффри Эпштейн
 
 
