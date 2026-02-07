Румынский художник получил от Эпштейна 90 тысяч долларов

КИШИНЁВ, 7 фев — РИА Новости. Румынский художник Ион Никола получал от скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна десятки тысяч долларов за роспись и оформление интерьеров его недвижимости, в том числе "Храма секса", следует из рассекреченных материалов, которые изучило РИА Новости.

Ранее министерство юстиции США опубликовало около 3,5 миллионов файлов по делу скандально известного финансиста.

Как выяснило РИА Новости, изучив файлы, в переписке окружения Эпштейна художник фигурирует как Ion the Painter ("Ион-художник"). Его имя упоминается в материалах дела более 2,5 тысяч раз, что указывает на длительное и системное сотрудничество. Речь идёт о росписи стен, оконных проёмов, рам картин, декоративных элементов интерьеров в резиденциях Эпштейна в Нью-Йорке и на частных островах.

Согласно изученным материалам, объём выплат, полученных художником, составлял от 3 тысяч до 25 тысяч долларов за отдельные проекты и периоды.

По подсчетам румынских СМИ, общая сумма выплат оценивается примерно в 90 тысяч долларов за весь период сотрудничества Никола с Эпштейном - с 2010 по 2019 год.

Сам художник в интервью румынскому изданию подтвердил, что получал "вроде 300 с чем-то долларов в день", иногда за пару часов работы, и похвастался, что "никто не зарабатывал столько в те годы". Он признал, что работал на Эпштейна почти десять лет.

Никола также рассказал, что именно ему принадлежит идея скандально известного "Храма секса" на "острове Эпштейна".

« "Это было здание на холме, небольшая комната размером шесть на восемь метров. Эпштейн попросил меня предложить идею. Я предложил ему храм. Сделал эскизы в Photoshop с золотым куполом. Ему очень понравилось. Так и появился так называемый Храм секса", - сообщил Никола в интервью румынскому СМИ.

Художник также добавил, что пользовался самолётом, принадлежавшим компании Эпштейна.

При этом он отрицает какую-либо причастность к противоправной деятельности финансиста, утверждая, что никогда не обсуждал с Эпштейном ничего, кроме оформления интерьеров.