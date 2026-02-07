Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев сравнил Ротшильдов с героями "Игры престолов" из-за дела Эпштейна
10:24 07.02.2026 (обновлено: 10:51 07.02.2026)
Дмитриев сравнил Ротшильдов с героями "Игры престолов" из-за дела Эпштейна
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с персонажами РИА Новости, 07.02.2026
россия, сша, кирилл дмитриев, джеффри эпштейн, в мире, игра престолов (сериал)
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, В мире, Игра престолов (сериал)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с персонажами из сериала "Игра престолов" на фоне расследования, связанного со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
В своей публикации в соцсети X Дмитриев прикрепил картинку из сериала, на которой изображены три члена династии Ланнистеров: Тирион, Джейме и Серсея Ланнистер. К изображению добавлена подпись "Падение Ротшильдов".
© Фото : Kirill Dmitriev/X
Пост, опубликованный в соцсети X Кирилла Дмитриева
© Фото : Kirill Dmitriev/X
Пост, опубликованный в соцсети X Кирилла Дмитриева
В другом сообщении Дмитриева прикреплен скриншот электронного письма, адресованного финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за секс-торговлю. В нем отправитель, называвший себя представителем Ротшильдов, писал финансисту, что хотел бы, чтобы банк с активами в размере 160 миллиардов долларов "мог бы сделать что-то в сфере технологий".
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
4 февраля, 08:00
 
Россия
США
Кирилл Дмитриев
Джеффри Эпштейн
В мире
Игра престолов (сериал)
 
 
