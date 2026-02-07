Дмитриев сравнил Ротшильдов с героями "Игры престолов" из-за дела Эпштейна

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с персонажами из сериала "Игра престолов" на фоне расследования, связанного со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.