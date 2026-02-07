https://ria.ru/20260207/epshteyn-2072843550.html
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им - РИА Новости, 07.02.2026
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им
Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн рекомендовал личному советнику Билла Гейтса по нейротехнологиям Мелани Уокер использовать упоминания о... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T06:23:00+03:00
2026-02-07T06:23:00+03:00
2026-02-07T06:24:00+03:00
в мире
сша
билл гейтс
джеффри эпштейн
mckinsey
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071782884_52:398:1172:1028_1920x0_80_0_0_2f562b2ce60bdeb7ca213b0813ef7a31.jpg
https://ria.ru/20260130/epshteyn-2071359207.html
https://ria.ru/20260207/epshtejn-2072823627.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071782884_44:427:1169:1271_1920x0_80_0_0_c958d3053132aff7791a45dece35bb13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, билл гейтс, джеффри эпштейн, mckinsey
В мире, США, Билл Гейтс, Джеффри Эпштейн, McKinsey
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им
РИА Новости: Эпштейн советовал возможной любовнице Гейтса, как писать ему письма
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн рекомендовал личному советнику Билла Гейтса по нейротехнологиям Мелани Уокер использовать упоминания о тайных "встречах на озере и в ангаре", чтобы контролировать миллиардера, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы
.
Согласно переписке в iMessage, в 2017 году Мелани Уокер, работавшая советником в компании Гейтса
bgC3, жаловалась Эпштейну
на внутренний конфликт вокруг проекта по борьбе с болезнью Альцгеймера. Она утверждала, что её отстраняют от работы техническая команда и привлечённые консультанты McKinsey
.
Уокер хотела обсудить ситуацию напрямую с Гейтсом, однако опасалась, что он перешлёт её письмо другим участникам проекта, что фактически лишит её влияния на процесс.
В ответ Эпштейн предложил использовать личный характер её отношений с Гейтсом. Он советовал добавить в письмо завуалированный намёк на их прошлые частные встречи, поясняя, что в таком случае Гейтс не станет делиться перепиской с коллегами.
"Когда мы были на озере или в ангаре, ты говорил, что тебе нужны уникальные, а не скучные идеи", - таким образом, как следует из документов, рекомендовал Эпштейн сформулировать сообщение к Гейтсу.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.