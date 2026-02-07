Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 07.02.2026 (обновлено: 06:24 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/epshteyn-2072843550.html
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им - РИА Новости, 07.02.2026
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им
Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн рекомендовал личному советнику Билла Гейтса по нейротехнологиям Мелани Уокер использовать упоминания о... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T06:23:00+03:00
2026-02-07T06:24:00+03:00
в мире
сша
билл гейтс
джеффри эпштейн
mckinsey
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071782884_52:398:1172:1028_1920x0_80_0_0_2f562b2ce60bdeb7ca213b0813ef7a31.jpg
https://ria.ru/20260130/epshteyn-2071359207.html
https://ria.ru/20260207/epshtejn-2072823627.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071782884_44:427:1169:1271_1920x0_80_0_0_c958d3053132aff7791a45dece35bb13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, билл гейтс, джеффри эпштейн, mckinsey
В мире, США, Билл Гейтс, Джеффри Эпштейн, McKinsey
Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса манипулировать им

РИА Новости: Эпштейн советовал возможной любовнице Гейтса, как писать ему письма

© REUTERS / House Oversight Committee DemocratsБилл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна
Билл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / House Oversight Committee Democrats
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн рекомендовал личному советнику Билла Гейтса по нейротехнологиям Мелани Уокер использовать упоминания о тайных "встречах на озере и в ангаре", чтобы контролировать миллиардера, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Согласно переписке в iMessage, в 2017 году Мелани Уокер, работавшая советником в компании Гейтса bgC3, жаловалась Эпштейну на внутренний конфликт вокруг проекта по борьбе с болезнью Альцгеймера. Она утверждала, что её отстраняют от работы техническая команда и привлечённые консультанты McKinsey.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна
30 января, 23:43
Уокер хотела обсудить ситуацию напрямую с Гейтсом, однако опасалась, что он перешлёт её письмо другим участникам проекта, что фактически лишит её влияния на процесс.
В ответ Эпштейн предложил использовать личный характер её отношений с Гейтсом. Он советовал добавить в письмо завуалированный намёк на их прошлые частные встречи, поясняя, что в таком случае Гейтс не станет делиться перепиской с коллегами.
"Когда мы были на озере или в ангаре, ты говорил, что тебе нужны уникальные, а не скучные идеи", - таким образом, как следует из документов, рекомендовал Эпштейн сформулировать сообщение к Гейтсу.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Брат Эпштейна считает, что финансиста убили
Вчера, 00:55
 
В миреСШАБилл ГейтсДжеффри ЭпштейнMcKinsey
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала