МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн рекомендовал личному советнику Билла Гейтса по нейротехнологиям Мелани Уокер использовать упоминания о тайных "встречах на озере и в ангаре", чтобы контролировать миллиардера, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн рекомендовал личному советнику Билла Гейтса по нейротехнологиям Мелани Уокер использовать упоминания о тайных "встречах на озере и в ангаре", чтобы контролировать миллиардера, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы

Согласно переписке в iMessage, в 2017 году Мелани Уокер, работавшая советником в компании Гейтса bgC3, жаловалась Эпштейну на внутренний конфликт вокруг проекта по борьбе с болезнью Альцгеймера. Она утверждала, что её отстраняют от работы техническая команда и привлечённые консультанты McKinsey

Уокер хотела обсудить ситуацию напрямую с Гейтсом, однако опасалась, что он перешлёт её письмо другим участникам проекта, что фактически лишит её влияния на процесс.

В ответ Эпштейн предложил использовать личный характер её отношений с Гейтсом. Он советовал добавить в письмо завуалированный намёк на их прошлые частные встречи, поясняя, что в таком случае Гейтс не станет делиться перепиской с коллегами.

"Когда мы были на озере или в ангаре, ты говорил, что тебе нужны уникальные, а не скучные идеи", - таким образом, как следует из документов, рекомендовал Эпштейн сформулировать сообщение к Гейтсу.