Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии, заявили в МАГАТЭ
Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 07.02.2026
Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии, заявили в МАГАТЭ
Украинские АЭС в субботу утром снизили выработку электроэнергии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:32:00+03:00
2026-02-07T13:32:00+03:00
2026-02-07T13:32:00+03:00
россия
вена
Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии, заявили в МАГАТЭ
МАГАТЭ: АЭС Украины утром в субботу снизили выработку электроэнергии