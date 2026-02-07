Рейтинг@Mail.ru
Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 07.02.2026
13:32 07.02.2026
Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии, заявили в МАГАТЭ
Украинские АЭС в субботу утром снизили выработку электроэнергии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2026
в мире, россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии, заявили в МАГАТЭ

МАГАТЭ: АЭС Украины утром в субботу снизили выработку электроэнергии

CC BY-SA 4.0 / Igor Golovach / Нічний вид на Рівненську АЕСРовенская атомная электростанция
CC BY-SA 4.0 / Igor Golovach / Нічний вид на Рівненську АЕС
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Украинские АЭС в субботу утром снизили выработку электроэнергии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Украинские АЭС сегодня утром снова снизили выработку электроэнергии после того, как возобновившаяся военная активность повлияла на электрические подстанции и привела к отключению некоторых линий электропередачи", - приводятся слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
МАГАТЭ за прошлую неделю зафиксировало более 40 БПЛА у Чернобыльской АЭС
6 февраля, 17:06
Гендиректор Агентства призвал к сдержанности. По его словам, ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам Совета управляющих МАГАТЭ в конце января заявлял, что аварийных или катастрофических ситуаций на украинских АЭС не фиксируется, а перебои с энергоснабжением носят кратковременный характер. "Опытные украинские атомщики с этим справляются довольно легко", - уточнял он.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
СМИ назвали уровень дефицита электроэнергии на Украине
31 января, 16:30
 
В миреРоссияВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
