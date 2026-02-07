Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали подозреваемого в инсценировках ДТП
18:17 07.02.2026
В Дагестане задержали подозреваемого в инсценировках ДТП
В Дагестане задержали подозреваемого в инсценировках ДТП
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
республика дагестан
карабудахкентский район
В Дагестане задержали подозреваемого в инсценировках ДТП

МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Полицейские Дагестана задержали подозреваемого в серии намеренных ДТП ради получения выплат по страховым случаям, известно о более чем 50 таких инсценировок, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана задержали 31-летнего жителя Карабудахкентского района, который инсценировал подставные ДТП и получал выплаты по страховым случаям. Полицейским известно о более чем о 50 подобных фактах", - говорится в сообщении.
Установлено, что ДТП якобы происходили ночью на отдаленных дорогах, где нет камер и невозможна другая объективная видеофиксация. После инсценировки ДТП мужчина подавал документы об "авариях" в страховые компании и получал выплаты. Полицейские выясняют точную сумму, которую ему удалось присвоить.
