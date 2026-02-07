Посол Дмитрий Феоктистов: Россия готова развивать отношения с Аргентиной

Россию и Аргентину связывают 140 лет дипломатических отношений. Страна остается для РФ одним из важнейших партнеров в Латинской Америке. О новых проектах компаний, об интересе аргентинцев к вакцине от рака, о злонамеренных попытках отыскать в Аргентине "русских шпионов" и об ужесточившемся миграционном законодательстве в интервью РИА Новости рассказал посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Беседовала Дарья Станиславец.

– Как вы оцениваете текущее состояние отношений между странами?

– Аргентина была и остается одним из важнейших партнеров Российской Федерации в Латинской Америке. В октябре прошлого года мы перешли знаменательный рубеж, отпраздновав 140-летие установления дипломатических отношений. Провели целый ряд культурных, творческих и спортивных мероприятий, чтобы отметить многолетнее сотрудничество, базирующееся на исторических узах дружбы и взаимной симпатии между нашими народами.

Напомню, что, хотя двустороннее взаимодействие по ряду направлений было фактически заморожено Буэнос-Айресом после начала СВО, статус всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Аргентиной не пересматривался. Рассчитываем, что наши связи сохранят "всепогодный", проверенный временем самоценный характер. Подтверждаем готовность к движению вперед, вне зависимости от любой, в том числе геополитической, конъюнктуры.

– С учетом международной обстановки и ориентированности правительства Аргентины на развитие политического диалога в первую очередь с Западом, Россия сделала ставку на расширение двусторонних торгово-экономических контактов. Удалось ли оживить профильное сотрудничество между странами? Каков был уровень товарооборота в прошлом году?

– На данный момент фиксируем увеличение товарооборота в период с января по сентябрь 2025 года в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом экспорт вырос в четыре раза, импорт – более чем в полтора. В структуре российских поставок доминируют химикаты, металлы и изделия из них, минеральное сырье, топливо, нефть и продукты ее перегонки, оборудование и транспортные средства. Импорт из Аргентины по большей части состоит из продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и лекарственных средств.

Весомый вклад в развитие торгово-экономических отношений вносят двусторонние советы предпринимателей и российско-аргентинский Деловой клуб "Атенео", которые служат удобной площадкой для налаживания контактов.

Напоминаем Буэнос-Айресу о целесообразности проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая не собиралась с мая 2019 года.

– Есть ли на повестке дня новые проекты и если да, то какие?

– На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях. Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнерами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, а также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов.

– Многие страны, включая, например, Парагвай и Никарагуа, проявили интерес к российской вакцине от рака. Каков интерес к ней в Аргентине? Выходили ли на посольство или на российских партнеров представители местных властей, научного сообщества?

– Регулярно получаем письма от простых аргентинцев, задающих вопрос о российских разработках в этой сфере. Однако со стороны государственных органов соответствующего обращения пока не поступало. Если и когда это случится, начнем проработку с профильными российскими учреждениями. Мы открыты к сотрудничеству.

– Правительство Хавьера Милея снова делает ставку на развитие атомной сферы. Есть ли какие-либо подвижки в отношениях России и Аргентины в этом секторе? Возможно, интерес к сотрудничеству проявляют отдельные провинции страны?

– Аргентина – это одна из немногих стран мира, имеющая собственные компетенции в ядерной сфере, например, по части разработки малых модульных и исследовательских реакторов, производства радиоизотопов для медицинского применения. Серьезные задачи ставятся в соответствии с национальным планом развития данной отрасли. На сегодня у нас нет совместных проектов, но, как я уже сказал ранее, мы готовы к диалогу и новым предложениям, в том числе в области мирного атома.

– В прошлом году в адрес России звучали бездоказательные обвинения то в формировании групп влияния, лояльных интересам России, то в попытках прослушивания телефонных разговоров в президентском дворце якобы с целью дестабилизации правительства. С чем вы связываете такой "интерес" к России, и как вы его расцениваете? Стоит ли ожидать новых попыток обвинить РФ в чем-либо, особенно в преддверии выборов в 2027 году?

– Указанные случаи связаны со стремлением недоброжелателей вбить клин в российско-аргентинские связи. При этом никаких доказательств "противоправной деятельности" представлено, разумеется, не было. Не можем исключать новых злонамеренных попыток очернить Россию, приписать ей мнимое вмешательство во внутренние дела Аргентины, однако рассчитываем, что действующая администрация не будет допускать голословных обвинений в адрес нашей страны. Желание найти за каждым углом "русских шпионов" деструктивно и пагубно для выстраивания нормальных межгосударственных отношений, которые всегда характеризовались взаимным уважением и товариществом.

– Аргентина в последнее время существенно ужесточила миграционное законодательство, особенно в части проверки целей визита, получения вида на жительство и так далее. Были ли, по наблюдению посольства, случаи депортации россиян? Обращаются ли они за помощью?

– Изменившиеся подходы аргентинского правительства к контролю над миграционными потоками усложнили процесс получения местного вида на жительство. При въезде и выезде из страны больше внимания уделяется соблюдению сроков пребывания, туристы подвергаются тщательным проверкам соответствия реальной цели визита заявленной, участились случаи отказа во въезде на территорию по формальным поводам. Однако это относится ко всем иностранцам, и вряд ли речь идет о предвзятом отношении к гражданам России. По факту депортаций в консульский отдел посольства обращений не поступало.

– В начале октября 2025 года Аргентину посетили представители восьми крупных вузов России. На образовательной выставке, которую провел Русский дом, наблюдался неподдельный и большой интерес к российскому образованию как со стороны профессионального сообщества, так и обычных аргентинцев. Есть ли подобный интерес к сотрудничеству в научной области, проведению совместных исследований, приобретению российских технологий и разработок? Если да, то в какой сфере?

– Действительно, в октябре в Буэнос-Айресе состоялась организованная представительством Россотрудничества в Аргентине при поддержке посольства и торгового представительства первая образовательная ярмарка российских вузов, призванная укрепить академические и научные связи. Широкий список участников мероприятия как с российской, так и с аргентинской стороны подтверждает обоюдный интерес к совместной работе в данной области. Особенно это касается прямых контактов между отдельными образовательными учреждениями.

Если говорить об отечественных технологических "ноу-хау", то на местном рынке уже представлены наши аппаратные и программные решения в сферах IT, кибербезопасности и видеонаблюдения, транспортных услуг, а также цифровизации промышленного сектора. Ведутся переговоры по наращиванию двустороннего научно-технического взаимодействия.

В частности, Международный институт энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО и Нефтегазовая палата провинции Неукен договорились о реализации образовательных программ, исследовательских проектов, проведении семинаров, осуществлении академического и студенческого обменов.

– Нынешний глава МАГАТЭ аргентинец Рафаэль Гросси готов побороться за пост генсекретаря ООН. Как Россия относится к его кандидатуре? Высоки ли, по вашему мнению, его шансы на победу?

– С уважением относимся к выбору Аргентины, официально заявившей кандидатуру гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Внимательно следим за процессом выдвижения других претендентов, присматриваемся к их оценкам международных проблем и подходам к деятельности всемирной организации. Пожалуй, рассуждать о чьих-то конкретных шансах сейчас преждевременно. Российская сторона примет окончательное решение с учетом послужного списка, предвыборной программы и соответствия потенциального соискателя ряду критериев. Речь, в частности, идет о приверженности принципам нейтральности и равноудаленности, неизбирательном подходе к положениям устава ООН, готовности к взаимодействию по приоритетным для нас вопросам, включая украинский конфликт и ограничение засилия западников в ооновской кадровой системе.

– США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США не желают, чтобы Россия играла "значимую роль" в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп также сделал ряд заявлений в адрес Кубы. На фоне этой ситуации чувствуете ли вы какое-либо усиление давления на Аргентину со стороны Запада в части отношений с РФ?