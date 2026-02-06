Рейтинг@Mail.ru
04:26 06.02.2026 (обновлено: 05:51 06.02.2026)
Стоматолог рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы
Стоматолог рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы

РИА Новости: зубы необходимо чистить два раза в день

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaДевушка чистит зубы
Девушка чистит зубы. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Зубы необходимо чистить два раза в день, вечерняя чистка должна проводиться более тщательно, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.
"Есть стандартные рекомендации, которые мы даем нашим пациентам, что зубы нужно чистить утром и вечером", — сообщил Янушевич.
Он уточнил, что утренняя чистка зубов носит гигиенический характер и необходима для очистки полости рта после сна. Она может быть не очень продолжительной – одна или две минуты.
"Вечерняя чистка – она более тщательно должна проводиться для того, чтобы очистить поверхность зубов от зубного налета, который у нас формируется в течение дня после еды", — заключил стоматолог.
