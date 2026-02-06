ЕС запретит экспорт в Россию товаров дороже 360 миллионов евро

БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает в 20-м пакете санкций против России ужесточить экспортные ограничения в отношении РФ и ввести запрет на товары и услуги на сумму свыше 360 миллионов евро, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.