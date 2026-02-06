Рейтинг@Mail.ru
ЕС запретит экспорт в Россию товаров дороже 360 миллионов евро - РИА Новости, 06.02.2026
17:23 06.02.2026 (обновлено: 17:33 06.02.2026)
ЕС запретит экспорт в Россию товаров дороже 360 миллионов евро
ЕС запретит экспорт в Россию товаров дороже 360 миллионов евро
экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
ЕС запретит экспорт в Россию товаров дороже 360 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает в 20-м пакете санкций против России ужесточить экспортные ограничения в отношении РФ и ввести запрет на товары и услуги на сумму свыше 360 миллионов евро, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы ужесточаем экспортные ограничения в отношении России, вводя новые запреты на товары и услуги - от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 миллионов евро", - говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
