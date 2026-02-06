Рейтинг@Mail.ru
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 06.02.2026
17:49 06.02.2026
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что провел продуктивную беседу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем... РИА Новости, 06.02.2026
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
россия
вена
россия, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, в мире
Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, В мире
Постпред России в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ

Постпред России в Вене Ульянов провел встречу с главой МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что провел продуктивную беседу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по ряду вопросов.
"Встретился сегодня с... Гросси. Мы провели очень продуктивный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов", - написал Ульянов в соцсети X.
Постпред не уточнил, какие темы обсудил с гендиректором МАГАТЭ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, заявил Ульянов
30 января, 19:38
 
РоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала