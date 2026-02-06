В АТОР рассказали, куда весной можно поехать за 70 тысяч рублей

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Весенний отдых за рубежом в теплых странах с пляжным отдыхом доступен россиянам, начиная с бюджета в 70 тысяч рублей на человека, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

По схожей стоимости - также от 70 тысяч рублей - можно отправиться и в Египет, в эту сумму обычно входит перелет и отдых по системе "все включено". "Жаркая погода установится здесь во второй половине марта, и уже сейчас туристы активно бронируют этот период", - рассказал Мурадян.