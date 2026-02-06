На Украине сделали громкое заявление о территориальных уступках

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Призыв пойти на компромисс по территориям пользуется поддержкой населения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его слова приводит издание "Страна.ua".

Ранее в интервью The Independent политик заявил, что Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией . Также он указал на невозможность выхода Украины к границам 1991 года.

"Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил свои слова Ким.

Он также подчеркнул, что таким образом озвучил мнение, которое многие боятся произносить публично.