На Украине сделали громкое заявление о территориальных уступках
20:28 06.02.2026 (обновлено: 20:52 06.02.2026)
На Украине сделали громкое заявление о территориальных уступках
Призыв пойти на компромисс по территориям пользуется поддержкой населения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его слова приводит издание "Страна.ua".
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев - РИА Новости, 06.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Призыв пойти на компромисс по территориям пользуется поддержкой населения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его слова приводит издание "Страна.ua".
Ранее в интервью The Independent политик заявил, что Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. Также он указал на невозможность выхода Украины к границам 1991 года.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В США заявили, что украинцы готовы к уступкам по Донбассу
4 февраля, 18:38
"Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил свои слова Ким.
Он также подчеркнул, что таким образом озвучил мнение, которое многие боятся произносить публично.
В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской сторонами, но настаивает на присутствии европейцев.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Россия никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В США сделали внезапное заявление о территориальных уступках Украины
4 февраля, 10:00
 
