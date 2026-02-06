МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Призыв пойти на компромисс по территориям пользуется поддержкой населения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил свои слова Ким.
Он также подчеркнул, что таким образом озвучил мнение, которое многие боятся произносить публично.
В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской сторонами, но настаивает на присутствии европейцев.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Россия никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
