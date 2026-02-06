Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 06.02.2026
На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ
На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ
Сотрудники военкомата в городе Никополе Днепропетровской области задержали настоятеля Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 06.02.2026
https://ria.ru/20260129/kiev-2071095967.html
На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ

В Днепропетровской области сотрудники военкомата задержали священника УПЦ

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Никополе Днепропетровской области задержали настоятеля Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Александра Чернядьева и увезли в Днепропетровск, сообщается на сайте украинского союза православных журналистов.
"Священника задержали прямо на территории храма. По словам очевидцев, он был в подряснике и с крестом, когда к нему подошли представители ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). После задержания протоиерея Александра увезли в город Днепр (Днепропетровск – ред.)", - сообщается на сайте союза.
В союзе подчеркнули, что задержание священника непосредственно в храме вызвало особое возмущение среди прихожан.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Киеве сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
29 января, 22:50
 
