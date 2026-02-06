В двух областях Украины ввели экстренные отключения света

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК.

Также о введении экстренных отключений в Черновецкой области сообщили в "Черновцыоблэнерго".

Позднее энергокомпании в Житомирской и Черкасской областях также сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии.

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК ) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.