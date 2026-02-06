Ученые развеяли миф о происхождении городских комаров

НОВОСИБИРСК, 6 фев — РИА Новости. Международная группа ученых с участием исследователей из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН опровергла гипотезу о том, что комары адаптировались к городам только в индустриальную эпоху.

"Геномный анализ показал, что так называемый лондонский подземный комар — Culex pipiens, форма molestus — возник вовсе не в городских подземельях сто-двести лет назад, как считалось ранее. Его адаптация к жизни рядом с человеком произошла значительно раньше — более тысячи лет назад, предположительно в регионах Средиземноморья или Ближнего Востока", — рассказали в ИЦиГ СО РАН.

Специалисты проанализировали полные геномы примерно 350 современных и исторических образцов комаров, собранных в 77 популяциях Европы Северной Африки и Западной Азии. Такой масштабный подход позволил реконструировать эволюцию вида.

"Долгое время считалось, что был обыкновенный комар, а потом люди построили метро — и он буквально за сто лет резко эволюционировал и приспособился к подземной жизни. Наши данные показывают, что все было иначе", — пояснил младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Дмитрий Карагодин.

По его словам, современная форма городского комара отдалилась от своей предшественницы задолго до появления современных городов: сначала комары адаптировались к человеку и жизни в густонаселенных поселениях, а уже затем, с развитием подземной инфраструктуры, быстро заняли новые экологические ниши — подвалы, хранилища и метро.