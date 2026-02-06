Рейтинг@Mail.ru
Волк рассказала, чьи тела продавали участники преступной схемы в Петербурге
19:08 06.02.2026 (обновлено: 21:10 06.02.2026)
Волк рассказала, чьи тела продавали участники преступной схемы в Петербурге
Участники схемы нелегальной торговли биоматериалами умерших в Петербурге чаще всего продавали части тел асоциальных людей, у которых нет родственников, сообщила РИА Новости, 06.02.2026
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
© Следственный комитет РФ
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Участники схемы нелегальной торговли биоматериалами умерших в Петербурге чаще всего продавали части тел асоциальных людей, у которых нет родственников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу сообщила, что по подозрению в продаже тел на органы задержан заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы и учредитель коммерческой организации. Первый фигурант подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, а второй — в подстрекательстве к превышению полномочий и даче взятки.
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
Вчера, 18:25
Волк сообщила, что сотрудники полиции совместно с представителями Росфинмониторинга пресекли криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей в Санкт-Петербурге. По оперативным данным, руководство одной из городских больниц за денежное вознаграждение на протяжении длительного времени способствовало незаконному вывозу частей тел умерших.
"В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников", — написала она в своем канале на платформе Max.
Волк добавила, что представители научно-исследовательских коммерческих структур могли проводить вскрытия в больничном морге без оформления необходимых документов.
Полицейские также зафиксировали случаи подмены тел умерших. Это делалось, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности. Полицейские задержали учредителя коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей, а также заведующего патолого-анатомическим отделением больницы.
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами
Вчера, 17:06
 
