Волк рассказала, чьи тела продавали участники преступной схемы в Петербурге

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Участники схемы нелегальной торговли биоматериалами умерших в Петербурге чаще всего продавали части тел асоциальных людей, у которых нет родственников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу сообщила, что по подозрению в продаже тел на органы задержан заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы и учредитель коммерческой организации. Первый фигурант подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, а второй — в подстрекательстве к превышению полномочий и даче взятки.

Волк сообщила, что сотрудники полиции совместно с представителями Росфинмониторинга пресекли криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей в Санкт-Петербурге. По оперативным данным, руководство одной из городских больниц за денежное вознаграждение на протяжении длительного времени способствовало незаконному вывозу частей тел умерших.

"В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников", — написала она в своем канале на платформе Max

Волк добавила, что представители научно-исследовательских коммерческих структур могли проводить вскрытия в больничном морге без оформления необходимых документов.