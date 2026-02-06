Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Невостребованные тела из Александровской больницы Петербурга нужны были коммерческой фирме для отработки различных медицинских манипуляций, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

"Изъятые биоматериалы шли на различные цели. В основном, на телах тренировались, например, делать похоронный грим и производить другие медицинские манипуляции", - сказал собеседник агентства.