Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 06.02.2026 (обновлено: 18:33 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/tela-2072772188.html
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела - РИА Новости, 06.02.2026
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
Невостребованные тела из Александровской больницы Петербурга нужны были коммерческой фирме для отработки различных медицинских манипуляций, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:25:00+03:00
2026-02-06T18:33:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072773568_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_15f83ad503f9445c2ffabec0ddb30ba0.jpg
https://ria.ru/20260206/sk-2072746110.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072773568_73:0:970:673_1920x0_80_0_0_2aeb187a0b6966953091b1c0c84475c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела

РИА Новости: тела из больницы в Петербурге передавались коммерческой фирме

© Следственный комитет РФВ Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Следственный комитет РФ
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Невостребованные тела из Александровской больницы Петербурга нужны были коммерческой фирме для отработки различных медицинских манипуляций, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"Изъятые биоматериалы шли на различные цели. В основном, на телах тренировались, например, делать похоронный грим и производить другие медицинские манипуляции", - сказал собеседник агентства.
В пятницу пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу сообщила, что по подозрению в продаже тел на органы задержан заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы и учредитель коммерческой организации. Первый фигурант подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, а второй - подстрекательству к превышению полномочий и даче взятки.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами
Вчера, 17:06
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала