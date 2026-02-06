https://ria.ru/20260206/tela-2072772188.html
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
Невостребованные тела из Александровской больницы Петербурга нужны были коммерческой фирме для отработки различных медицинских манипуляций, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
