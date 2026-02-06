Рейтинг@Mail.ru
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна - РИА Новости, 06.02.2026
17:15 06.02.2026 (обновлено: 17:26 06.02.2026)
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна - РИА Новости, 06.02.2026
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна
Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, заявила глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 06.02.2026
экономика
евросоюз
еврокомиссия
россия
урсула фон дер ляйен
россия
экономика, евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Урсула фон дер Ляйен
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна

ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ включит в список еще 43 судна

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы включаем в список еще 43 судна, доводя их общее число до 640", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ЕС планирует запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ
ЭкономикаЕвросоюзЕврокомиссияРоссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
