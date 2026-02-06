https://ria.ru/20260206/tanker-2072748904.html
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна - РИА Новости, 06.02.2026
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна
Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, заявила глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 06.02.2026
экономика
евросоюз
еврокомиссия
россия
урсула фон дер ляйен
ЕС включит в санкционный список еще 43 судна
ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ включит в список еще 43 судна