Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН

"Мы считаем, что здесь в основе должна лежать ядерная энергетика, особенно на основе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах", - добавил академик.

"У нас под Томском строится реактор на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Кстати, и токамаки в первую очередь будут нужны для того, чтобы бы получать большой поток быстрых нейтронов, которые могут дожигать ядерное топливо. И вот с таким подходом у нас на тысячелетие хватит энергии. Я считаю, это главное", - пояснил глава РАН.