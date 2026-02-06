https://ria.ru/20260206/superkompyutery-2072586129.html
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН - РИА Новости, 06.02.2026
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН
Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T01:34:00+03:00
2026-02-06T01:34:00+03:00
2026-02-06T01:34:00+03:00
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/96/1449269643_0:223:4514:2762_1920x0_80_0_0_8845e1be8cfa06d825ed3b7c2de23193.jpg
https://ria.ru/20250904/es-2039778433.html
https://ria.ru/20260117/mask-2068517816.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/96/1449269643_268:0:4247:2984_1920x0_80_0_0_4e73958a7d82445926e469904e3eae0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий красников, российская академия наук
Геннадий Красников, Российская академия наук
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН
Глава РАН Красников: суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
"Если говорить об энергетике, то электричество все больше и больше будет нужно в связи с развитием больших вычислений, работ с большими базами данных. Это, наверное, будет скоро одна из главных составляющих потребления энергетики – различные ЦОДы, суперкомпьютеры", - сказал Красников
.
"Мы считаем, что здесь в основе должна лежать ядерная энергетика, особенно на основе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах", - добавил академик.
По его словам, эта тема обсуждалась в том числе на общем собрании РАН
в декабре.
"У нас под Томском строится реактор на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Кстати, и токамаки в первую очередь будут нужны для того, чтобы бы получать большой поток быстрых нейтронов, которые могут дожигать ядерное топливо. И вот с таким подходом у нас на тысячелетие хватит энергии. Я считаю, это главное", - пояснил глава РАН.