Рейтинг@Mail.ru
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/superkompyutery-2072586129.html
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН - РИА Новости, 06.02.2026
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН
Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T01:34:00+03:00
2026-02-06T01:34:00+03:00
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/96/1449269643_0:223:4514:2762_1920x0_80_0_0_8845e1be8cfa06d825ed3b7c2de23193.jpg
https://ria.ru/20250904/es-2039778433.html
https://ria.ru/20260117/mask-2068517816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/96/1449269643_268:0:4247:2984_1920x0_80_0_0_4e73958a7d82445926e469904e3eae0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий красников, российская академия наук
Геннадий Красников, Российская академия наук
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН

Глава РАН Красников: суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией

© Fotolia / vladimircaribbСуперкомпьютер
Суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Fotolia / vladimircaribb
Суперкомпьютер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
"Если говорить об энергетике, то электричество все больше и больше будет нужно в связи с развитием больших вычислений, работ с большими базами данных. Это, наверное, будет скоро одна из главных составляющих потребления энергетики – различные ЦОДы, суперкомпьютеры", - сказал Красников.
Минобороны Франции получило крупнейший в Европе секретный суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Во Франции создали крупнейший в Европе суперкомпьютер
4 сентября 2025, 20:53
"Мы считаем, что здесь в основе должна лежать ядерная энергетика, особенно на основе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах", - добавил академик.
По его словам, эта тема обсуждалась в том числе на общем собрании РАН в декабре.
"У нас под Томском строится реактор на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Кстати, и токамаки в первую очередь будут нужны для того, чтобы бы получать большой поток быстрых нейтронов, которые могут дожигать ядерное топливо. И вот с таким подходом у нас на тысячелетие хватит энергии. Я считаю, это главное", - пояснил глава РАН.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok
17 января, 16:46
 
Геннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала