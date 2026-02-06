Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о школьнике, стрелявшем в учителя в Баку
Появились подробности о школьнике, стрелявшем в учителя в Баку
Стрелявший в преподавателя в лицее в Баку десятиклассник часами играл в компьютерные игры, где много убийств, сообщает местный сайт Ахар. РИА Новости, 06.02.2026
Появились подробности о школьнике, стрелявшем в учителя в Баку

Ранивший учителя в Баку школьник часами играл в компьютерные игры со стрельбой

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Стрелявший в преподавателя в лицее в Баку десятиклассник часами играл в компьютерные игры, где много убийств, сообщает местный сайт Ахар.
"Стрелявший в учителя десятиклассник часами играл в компьютерные игры, в частности в "стрелялки". Его отец имеет высокую должность в исполнительной власти города Сумгайыт (второй по населению город Азербайджана - ред.)", - приводятся в сообщении слова соседей подозреваемого.
Ранее в МВД Азербайджана сообщили РИА Новости, что учащийся десятого класса частного лицея İdrak в Баку выстрелил в учителя из охотничьего ружья. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Ученик лицея в Баку выстрелил в учителя
