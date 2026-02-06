https://ria.ru/20260206/strelba-2072652960.html
Появились подробности о школьнике, стрелявшем в учителя в Баку
Появились подробности о школьнике, стрелявшем в учителя в Баку - РИА Новости, 06.02.2026
Появились подробности о школьнике, стрелявшем в учителя в Баку
Стрелявший в преподавателя в лицее в Баку десятиклассник часами играл в компьютерные игры, где много убийств, сообщает местный сайт Ахар. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:18:00+03:00
2026-02-06T12:18:00+03:00
2026-02-06T12:18:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152177/39/1521773923_0:95:2800:1670_1920x0_80_0_0_f82648948641ae1937c388bfa8400262.jpg
https://ria.ru/20260206/baku-2072621257.html
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152177/39/1521773923_225:0:2576:1763_1920x0_80_0_0_fac415543b8bc485d288ebb859e76697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
Появились подробности о школьнике, стрелявшем в учителя в Баку
Ранивший учителя в Баку школьник часами играл в компьютерные игры со стрельбой