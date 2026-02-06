Джонсон назвал Стармера диктатором

ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Бывший британский премьер Борис Джонсон назвал действующего премьер-министра Кира Стармера диктатором из-за задержки местных выборов в ряде регионов.

В январе правительство Великобритании раскрыло список 29 муниципалитетов, где не будут проводиться выборы в мае вместе с остальной страной. Большая часть из них контролируется правящей партией лейбористов, некоторые - консерваторами. Правительство сочло отсрочку целесообразной на фоне реорганизации местных органов власти.

"Это то, что делают диктаторы. Они придумывают предлоги для переноса выборов и душат демократию", - сказал Джонсон газете Telegraph

По мнению экс-премьера, Стармер дал добро на отсрочку выборов, так как боится поражения, однако в итоге "пожнет бурю". Джонсон призвал муниципальные советы отменить решение.

"То, что делает Стармер, - это тирания. Люди должны помнить, что именно попытки бросить вызов демократии приводят к наибольшему возмущению общественности. Стармер получит по заслугам. Очевидно то, что он убегает от людей, пытаясь избежать общественного вердикта, и это просто не сработает. Ты можешь убежать, но тебе не спрятаться", - добавил он.

Ранее лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж назвал отказом от демократии решение властей отсрочить на два года выборы в 29 муниципалитетах и заявил, что такой шаг лишит миллионы избирателей права голоса.

В рамках реорганизации лейбористы намерены отменить двухуровневую систему окружных и районных советов, вместо этого создав несколько более крупных советов, возглавляемых непосредственно избранными мэрами с дополнительными полномочиями.