"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
07:17 06.02.2026 (обновлено: 10:21 06.02.2026)
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
в мире, сша, румыния, джеффри эпштейн, фбр
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна

СBS News: рядом с камерой Эпштейна в ночь его смерти заметили оранжевую фигуру

Кадр видео, на котором виден предмет оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна
© U.S. Bureau of Prisons
Кадр видео, на котором виден предмет оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министерство юстиции США опубликовало отчет ФБР, в котором говорится о том, что на видеозаписи рядом с камерой американского финансиста Джеффри Эпштейна в день его смерти появлялась "оранжевая фигура", передает телеканал СBS News.
"Согласно недавно обнародованным документам Министерства юстиции, следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, сделанные в ночь смерти Джеффри Эпштейна, заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу, где находилась его камера, примерно в 22:39 9 августа 2019 года", — говорится в материале.
В журнале наблюдений столичного исправительного центра указан некий силуэт оранжевого цвета, который поднимается по лестнице. Минюст предполагает, что это может быть заключенным с сопровождением.
"В журнале ФБР нечеткое изображение описывается как "возможно, заключенный"", — говорится в материале.
В отчете генерального инспектора указано, что это офицер, несущий оранжевое белье или постельное белье, отмеченный в итоговом отчете как "неопознанный сотрудник исправительных учреждений".
СBS News отмечает, что эпизод с "оранжевой фигурой" неподалеку от камеры Эпштейна ранее не был известен.
Неделю назад замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Заголовок открываемого материала