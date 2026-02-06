https://ria.ru/20260206/ssha-2072598956.html
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
Министерство юстиции США опубликовало отчет ФБР, в котором говорится о том, что на видеозаписи рядом с камерой американского финансиста Джеффри Эпштейна в день... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T07:17:00+03:00
2026-02-06T07:17:00+03:00
2026-02-06T10:21:00+03:00
в мире
сша
румыния
джеффри эпштейн
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072620931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dcd3d2849d2099170108aae429c0470.jpg
https://ria.ru/20260205/epshtejn-2072572979.html
https://ria.ru/20260205/glava-2072396398.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072326976.html
сша
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072620931_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_55a6d6927b907fa821c9e39a81efe5a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, румыния, джеффри эпштейн, фбр
В мире, США, Румыния, Джеффри Эпштейн, ФБР
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
СBS News: рядом с камерой Эпштейна в ночь его смерти заметили оранжевую фигуру
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Министерство юстиции США опубликовало отчет ФБР, в котором говорится о том, что на видеозаписи рядом с камерой американского финансиста Джеффри Эпштейна в день его смерти появлялась "оранжевая фигура", передает телеканал СBS News
.
"Согласно недавно обнародованным документам Министерства юстиции, следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, сделанные в ночь смерти Джеффри Эпштейна
, заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу, где находилась его камера, примерно в 22:39 9 августа 2019 года", — говорится в материале.
В журнале наблюдений столичного исправительного центра указан некий силуэт оранжевого цвета, который поднимается по лестнице. Минюст предполагает, что это может быть заключенным с сопровождением.
"В журнале ФБР
нечеткое изображение описывается как "возможно, заключенный"", — говорится в материале.
В отчете генерального инспектора указано, что это офицер, несущий оранжевое белье или постельное белье, отмеченный в итоговом отчете как "неопознанный сотрудник исправительных учреждений".
СBS News отмечает, что эпизод с "оранжевой фигурой" неподалеку от камеры Эпштейна ранее не был известен.
Неделю назад замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.