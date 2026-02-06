Кадр видео, на котором виден предмет оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна

© U.S. Bureau of Prisons Кадр видео, на котором виден предмет оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна

"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министерство юстиции США опубликовало отчет ФБР, в котором говорится о том, что на видеозаписи рядом с камерой американского финансиста Джеффри Эпштейна в день его смерти появлялась "оранжевая фигура", передает телеканал СBS News

"Согласно недавно обнародованным документам Министерства юстиции, следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, сделанные в ночь смерти Джеффри Эпштейна , заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу, где находилась его камера, примерно в 22:39 9 августа 2019 года", — говорится в материале.

В журнале наблюдений столичного исправительного центра указан некий силуэт оранжевого цвета, который поднимается по лестнице. Минюст предполагает, что это может быть заключенным с сопровождением.

"В журнале ФБР нечеткое изображение описывается как "возможно, заключенный"", — говорится в материале.

В отчете генерального инспектора указано, что это офицер, несущий оранжевое белье или постельное белье, отмеченный в итоговом отчете как "неопознанный сотрудник исправительных учреждений".

СBS News отмечает, что эпизод с "оранжевой фигурой" неподалеку от камеры Эпштейна ранее не был известен.

Неделю назад замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.