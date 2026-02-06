Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очень сильный взрыв произошел на обратной стороне Солнца, с учетом непродолжительности жизни активных центров на звезде эта область почти наверняка растеряет всю свою энергию к тому времени, как развернется в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.