Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца - РИА Новости, 06.02.2026
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
Очень сильный взрыв произошел на обратной стороне Солнца, с учетом непродолжительности жизни активных центров на звезде эта область почти наверняка растеряет... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очень сильный взрыв произошел на обратной стороне Солнца, с учетом непродолжительности жизни активных центров на звезде эта область почти наверняка растеряет всю свою энергию к тому времени, как развернется в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Очередной очень сильный взрыв на обратной стороне Солнца. Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю. К Земле через несколько дней почти наверняка выйдут лишь обломки", — говорится в сообщении.
Ранее на стороне Солнца, которая обращена к Земле, начался сильный всплеск активности. Так, с 31 января по 5 февраля на ней ежедневно происходили примерно по 20 вспышек, преимущественно сильных.