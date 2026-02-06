Рейтинг@Mail.ru
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
12:46 06.02.2026 (обновлено: 17:00 06.02.2026)
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца - РИА Новости, 06.02.2026
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
Очень сильный взрыв произошел на обратной стороне Солнца, с учетом непродолжительности жизни активных центров на звезде эта область почти наверняка растеряет... РИА Новости, 06.02.2026
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца

ИКИ РАН: на обратной стороне Солнца произошел очень сильный взрыв

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Вспышка на Солнце. 6 февраля 2026
Вспышка на Солнце. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце. 6 февраля 2026
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очень сильный взрыв произошел на обратной стороне Солнца, с учетом непродолжительности жизни активных центров на звезде эта область почти наверняка растеряет всю свою энергию к тому времени, как развернется в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«

"Очередной очень сильный взрыв на обратной стороне Солнца. Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю. К Земле через несколько дней почти наверняка выйдут лишь обломки", — говорится в сообщении.

Ранее на стороне Солнца, которая обращена к Земле, начался сильный всплеск активности. Так, с 31 января по 5 февраля на ней ежедневно происходили примерно по 20 вспышек, преимущественно сильных.
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеНаука
 
 
