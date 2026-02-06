Рейтинг@Mail.ru
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна
21:14 06.02.2026 (обновлено: 02:42 07.02.2026)
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Публикация документов по делу Эпштейна раскрыла истинную природу мировой элиты, превратив теории заговора в суровую реальность, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Теории заговора, как это часто бывает, вдруг оборачиваются суровой реальностью. И только диву даёшься, как это вот гуманное человечество XXI века позволило вот этому всему не просто существовать, а составлять мировую элиту", - сказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Она подчеркнула, что люди, упомянутые в деле Эпштейна, "нагло шли по миру и по детским жизням".
"Ты смотришь список этих фамилий, которые так или иначе были задействованы в этой сетке, и думаешь: "Слава тебе, Господи, что там нет ни одной фамилии, заканчивающейся на "ин" или заканчивающейся на "ов". Что там нет наших. Потому что вдруг оказывается, что повязаны просто все", - заключила Симоньян.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
