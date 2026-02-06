https://ria.ru/20260206/simonjan-2072802680.html
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна - РИА Новости, 07.02.2026
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна
Публикация документов по делу Эпштейна раскрыла истинную природу мировой элиты, превратив теории заговора в суровую реальность, заявила главный редактор... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-06T21:14:00+03:00
2026-02-06T21:14:00+03:00
2026-02-07T02:42:00+03:00
сша
маргарита симоньян
джеффри эпштейн
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:718:2048:1870_1920x0_80_0_0_735f96098779fd9bda98b780207a4485.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072598956.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:572:2049:2108_1920x0_80_0_0_839064576eba2d1bfb3324b6ddc0e137.jpg
Симоньян о файлах Эпштейна
Симоньян о файлах Эпштейна
2026-02-06T21:14
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, маргарита симоньян, джеффри эпштейн, в мире
США, Маргарита Симоньян, Джеффри Эпштейн, В мире
Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна
Симоньян: публикации по делу Эпштейна раскрыли истинную природу мировой элиты
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Публикация документов по делу Эпштейна раскрыла истинную природу мировой элиты, превратив теории заговора в суровую реальность, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Теории заговора, как это часто бывает, вдруг оборачиваются суровой реальностью. И только диву даёшься, как это вот гуманное человечество XXI века позволило вот этому всему не просто существовать, а составлять мировую элиту", - сказала Симоньян
в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1
".
Она подчеркнула, что люди, упомянутые в деле Эпштейна, "нагло шли по миру и по детским жизням".
"Ты смотришь список этих фамилий, которые так или иначе были задействованы в этой сетке, и думаешь: "Слава тебе, Господи, что там нет ни одной фамилии, заканчивающейся на "ин" или заканчивающейся на "ов". Что там нет наших. Потому что вдруг оказывается, что повязаны просто все", - заключила Симоньян.
Заместитель генерального прокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.