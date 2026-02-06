В Петербурге оштрафовали замдиректора школы, где напали на учительницу

Ей вменили то, что на калитке на улице не работал магнитный замок, несвоевременно выявлялись факты нарушений пропускного режима. Также на объекте отсутствует охранная сигнализация; архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения не ведется в непрерывном режиме.

По данным пресс-службы, Азовцева вину признала частично. Она пояснила, что школа оснащена видеонаблюдением за счет спонсорских пожертвований, однако видеозапись ведется в дискретном режиме. Также, по ее словам, учебное заведение подало заявку для включения в адресную программу оснащения видеонаблюдение, однако финансирования не выделено. Также была подана заявка на оснащение школы системой охранной сигнализации, но в соответствующую адресную программу школа не включена. А в отсутствие охранной сигнализации в школе имеется круглосуточная охрана в соответствии с заключенным госконтрактом.