В Петербурге оштрафовали замдиректора школы, где напали на учительницу

2026-02-06
2026-02-06T17:34:00+03:00
2026-02-06T17:34:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Суд признал замдиректора по административно-хозяйственной работе школы N191 Невского района Петербурга Ларису Азовцеву виновной в нарушении требований к антитеррористической защищённости объектов и назначил штраф в 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Мировой судья судебного участка №92 Санкт-Петербурга
привлекла к административной ответственности Ларису Азовцеву за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.35 КоАП РФ
. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба
.
Ей вменили то, что на калитке на улице не работал магнитный замок, несвоевременно выявлялись факты нарушений пропускного режима. Также на объекте отсутствует охранная сигнализация; архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения не ведется в непрерывном режиме.
По данным пресс-службы, Азовцева вину признала частично. Она пояснила, что школа оснащена видеонаблюдением за счет спонсорских пожертвований, однако видеозапись ведется в дискретном режиме. Также, по ее словам, учебное заведение подало заявку для включения в адресную программу оснащения видеонаблюдение, однако финансирования не выделено. Также была подана заявка на оснащение школы системой охранной сигнализации, но в соответствующую адресную программу школа не включена. А в отсутствие охранной сигнализации в школе имеется круглосуточная охрана в соответствии с заключенным госконтрактом.
Пятнадцатого декабря в школе Красногвардейского района
Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Учительница и школьник были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, ученика заключили под стражу.