https://ria.ru/20260206/sanktsii-2072749890.html
ЕК хочет ввести санкции против российских региональных банков
ЕК хочет ввести санкции против российских региональных банков - РИА Новости, 06.02.2026
ЕК хочет ввести санкции против российских региональных банков
Еврокомиссия планирует в рамках 20-го пакета санкций против РФ ввести ограничения против 20 российских региональных банков и нескольких банков третьих стран,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:18:00+03:00
2026-02-06T17:18:00+03:00
2026-02-06T17:30:00+03:00
еврокомиссия
россия
урсула фон дер ляйен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260205/sanktsii-2072348870.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, в мире
Еврокомиссия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, В мире
ЕК хочет ввести санкции против российских региональных банков
ЕК в рамках новых санкций хочет ввести ограничения против региональных банков РФ