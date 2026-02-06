https://ria.ru/20260206/sanktsii-2072749462.html
ЕК предложила ввести новые ограничения на российскую банковскую систему
ЕК предложила ввести новые ограничения на российскую банковскую систему
Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против РФ предложит новые меры по ограничению банковской системы России, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 06.02.2026
ЕК предложила ввести новые ограничения на российскую банковскую систему
