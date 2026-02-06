https://ria.ru/20260206/rossiya-2072758076.html
ЕС хочет расширить санкции против России в области криптовалют
ЕС хочет расширить санкции против РФ в сфере криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.02.2026
россия
