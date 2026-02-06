ЕС хочет расширить санкции против России в области криптовалют

БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. ЕС хочет расширить санкции против РФ в сфере криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.