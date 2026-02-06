https://ria.ru/20260206/rospotrebnadzor-2072802323.html
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом - РИА Новости, 06.02.2026
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом
Управление Роспотребнадзора по Дагестану приостановило работу центра по уходу за детьми в селе Параул, в котором десять детей отравились угарным газом, за... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:12:00+03:00
2026-02-06T21:12:00+03:00
2026-02-06T21:12:00+03:00
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
карабудахкентский район
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом
Роспотребнадзор опечатал детсад в Дагестане, в котором отравились угарным газом
МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Дагестану приостановило работу центра по уходу за детьми в селе Параул, в котором десять детей отравились угарным газом, за многочисленные нарушения санитарных требований, помещение опечатано, сообщила пресс-служба ведомства.
В понедельник десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района
с симптомами отравления угарным газом. Троих детей выписали из больницы к вечеру того же дня, остальных – в среду. По данным минэнерго республики, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга.
"Роспотребнадзор
приостановил деятельность центра по уходу за детьми "Чудо"… В ходе внеплановой проверки выявлены многочисленные нарушения санитарных требований и правил организации питания и работы детского учреждения. В целях защиты здоровья детей помещение центра опечатано", – говорится в сообщении
.
По данным Роспотребнадзора, за день до происшествия, 1 февраля, в центре провели работы по установке газового водонагревательного котла. По результатам санитарно‑эпидемиологического расследования установлено превышение гигиенического норматива по этилбензолу в игровых и спальных помещениях.
Материалы проверки передали в суд для принятия решений о закрытии центра и привлечении виновных к ответственности.