В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом

МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Дагестану приостановило работу центра по уходу за детьми в селе Параул, в котором десять детей отравились угарным газом, за многочисленные нарушения санитарных требований, помещение опечатано, сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. Троих детей выписали из больницы к вечеру того же дня, остальных – в среду. По данным минэнерго республики, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга.

Роспотребнадзор приостановил деятельность центра по уходу за детьми "Чудо"… В ходе внеплановой проверки выявлены многочисленные нарушения санитарных требований и правил организации питания и работы детского учреждения. В целях защиты здоровья детей помещение центра опечатано", – говорится в сообщении

По данным Роспотребнадзора, за день до происшествия, 1 февраля, в центре провели работы по установке газового водонагревательного котла. По результатам санитарно‑эпидемиологического расследования установлено превышение гигиенического норматива по этилбензолу в игровых и спальных помещениях.