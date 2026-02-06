Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом
21:12 06.02.2026
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
карабудахкентский район
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом

МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Дагестану приостановило работу центра по уходу за детьми в селе Параул, в котором десять детей отравились угарным газом, за многочисленные нарушения санитарных требований, помещение опечатано, сообщила пресс-служба ведомства.
В понедельник десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. Троих детей выписали из больницы к вечеру того же дня, остальных – в среду. По данным минэнерго республики, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Саратовской области трое детей отравились угарным газом
31 января, 16:13
"Роспотребнадзор приостановил деятельность центра по уходу за детьми "Чудо"… В ходе внеплановой проверки выявлены многочисленные нарушения санитарных требований и правил организации питания и работы детского учреждения. В целях защиты здоровья детей помещение центра опечатано", – говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за день до происшествия, 1 февраля, в центре провели работы по установке газового водонагревательного котла. По результатам санитарно‑эпидемиологического расследования установлено превышение гигиенического норматива по этилбензолу в игровых и спальных помещениях.
Материалы проверки передали в суд для принятия решений о закрытии центра и привлечении виновных к ответственности.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом
22 января, 19:50
 
Происшествия Республика Дагестан Карабудахкентский район Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
