Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака - РИА Новости, 06.02.2026
15:36 06.02.2026 (обновлено: 15:37 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/rada-2072719736.html
Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака
Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака - РИА Новости, 06.02.2026
Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака
Верховная рада Украины передумала снижать минимальный возраст заключения брака в стране до 14 лет из-за общественного резонанса, заявил в пятницу спикер... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:36:00+03:00
2026-02-06T15:37:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg
https://ria.ru/20250814/ukraina-2035407726.html
в мире, украина, сша, россия, руслан стефанчук, джеффри эпштейн, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Руслан Стефанчук, Джеффри Эпштейн, Верховная Рада Украины
Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака

Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака до 14 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины передумала снижать минимальный возраст заключения брака в стране до 14 лет из-за общественного резонанса, заявил в пятницу спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
В феврале украинские СМИ сообщили, что власти Украины, фигурирующей в документах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, решили понизить брачный возраст до 14 лет. РИА Новости, изучив новые документы по делу Эпштейна, опубликованные минюстом США, выяснило, что он был связан с проектом по созданию генетически модифицированных детей, проводившим исследования в том числе и на Украине.
"Рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение по результатам дискуссий исключить эту норму из проекта и оставить действующую в настоящее время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook*.
Как пояснил Стефанчук, указанное нововведение было призвано обеспечить молодых мам в возрасте до 14 лет возможностью лишь в исключительных случаях заключить официальный брак и дать ребенку шанс вырасти в полноценной семьей. Спикер парламента уверяет, норма не носила побудительного характера, а в ее механизме был предусмотрен целый ряд ограничений, тем не менее из-за общественного резонанса было принято решение убрать её из законопроекта, оставив действующие нормы: по решению суда брак возможен только с 16 лет, а в общем порядке - с 18 лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Украине брак можно будет расторгнуть онлайн
14 августа 2025, 23:48
 
В миреУкраинаСШАРоссияРуслан СтефанчукДжеффри ЭпштейнВерховная Рада Украины
 
 
