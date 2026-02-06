Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака

Как пояснил Стефанчук, указанное нововведение было призвано обеспечить молодых мам в возрасте до 14 лет возможностью лишь в исключительных случаях заключить официальный брак и дать ребенку шанс вырасти в полноценной семьей. Спикер парламента уверяет, норма не носила побудительного характера, а в ее механизме был предусмотрен целый ряд ограничений, тем не менее из-за общественного резонанса было принято решение убрать её из законопроекта, оставив действующие нормы: по решению суда брак возможен только с 16 лет, а в общем порядке - с 18 лет.