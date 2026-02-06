https://ria.ru/20260206/rada-2072719736.html
Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака
Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака - РИА Новости, 06.02.2026
Верховная рада передумала снижать минимальный возраст заключения брака
Верховная рада Украины передумала снижать минимальный возраст заключения брака в стране до 14 лет из-за общественного резонанса, заявил в пятницу спикер... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:36:00+03:00
2026-02-06T15:36:00+03:00
2026-02-06T15:37:00+03:00
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины передумала снижать минимальный возраст заключения брака в стране до 14 лет из-за общественного резонанса, заявил в пятницу спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
В феврале украинские СМИ сообщили, что власти Украины
, фигурирующей в документах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна
, решили понизить брачный возраст до 14 лет. РИА Новости, изучив новые документы по делу Эпштейна, опубликованные минюстом США
, выяснило, что он был связан с проектом по созданию генетически модифицированных детей, проводившим исследования в том числе и на Украине.
"Рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение по результатам дискуссий исключить эту норму из проекта и оставить действующую в настоящее время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука
в социальной сети Facebook*.
Как пояснил Стефанчук, указанное нововведение было призвано обеспечить молодых мам в возрасте до 14 лет возможностью лишь в исключительных случаях заключить официальный брак и дать ребенку шанс вырасти в полноценной семьей. Спикер парламента уверяет, норма не носила побудительного характера, а в ее механизме был предусмотрен целый ряд ограничений, тем не менее из-за общественного резонанса было принято решение убрать её из законопроекта, оставив действующие нормы: по решению суда брак возможен только с 16 лет, а в общем порядке - с 18 лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.