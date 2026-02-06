Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Уважаемые коллеги, добрый день. У нас пара вопросов сегодня — о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций", — заявил президент.
В совещании приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава АП Антон Вайно, директоры СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников, главы МВД и Минцифры Владимир Колокольцев и Максут Шадаев, помощник президента Николай Патрушев.
Мероприятие стало третьим в году, оно прошло очно в Кремле, предыдущие два состоялись в режиме видеоконференции.
На совещании Совбеза 21 января обсудили перспективы международного транспортного коридора Север — Юг, инициативу президента США Дональда Трампа о создании Совета мира и ситуацию вокруг Гренландии.