16:07 06.02.2026 (обновлено: 16:52 06.02.2026)
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Уважаемые коллеги, добрый день. У нас пара вопросов сегодня — о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций", — заявил президент.

В совещании приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава АП Антон Вайно, директоры СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников, главы МВД и Минцифры Владимир Колокольцев и Максут Шадаев, помощник президента Николай Патрушев.
Мероприятие стало третьим в году, оно прошло очно в Кремле, предыдущие два состоялись в режиме видеоконференции.
На совещании Совбеза 21 января обсудили перспективы международного транспортного коридора Север — Юг, инициативу президента США Дональда Трампа о создании Совета мира и ситуацию вокруг Гренландии.
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
