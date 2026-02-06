Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
14:03 06.02.2026 (обновлено: 17:27 06.02.2026)
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
Владимир Путин обсудил на встрече с главой совета директоров группы "Мантера" Александром Ткачевым развитие туризма, сельского хозяйства и строительство дорог... РИА Новости, 06.02.2026
россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), деловая россия, александр ткачев, краснодарский край
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Деловая Россия, Александр Ткачев, Краснодарский край
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма

Путин обсудил с Ткачевым развитие туризма и строительство дорог на юге России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на встрече с главой совета директоров группы "Мантера" Александром Ткачевым развитие туризма, сельского хозяйства и строительство дорог на юге России.
Ткачев рассказал президенту, что компания успешно работает с туристическим кластером, созданным для Олимпиады в Сочи.
"Сегодня "Мантера" — это семь тысяч номеров гостиничного фонда, то есть практически мы номер два в России по объему. Это девять тысяч сотрудников. И конечно, это туристический поток — каждый год порядка семи миллионов человек мы обслуживаем".

В планах реализовать мегапроект на базе трех горнолыжных курортов — Красная Поляна, Архыз и Лаго-Наки.
"Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс. Это будет действительно очень удобно для людей".

Ткачев предложил построить тоннели из Лаго-Наки до Сочи, а также из Сочи и Красной Поляны до Архыза. Это, по его мнению, улучшит доступность курортов и откроет Кавказ для миллионов россиян.
"Если мы это сделаем и соединим европейскую часть страны с Кавказом, это даст не только приток инвестиций в регион, но и обеспечит приход новых брендов, рестораторов, технологий, операторов".

"Мантера" также развивает форелевое хозяйство в Адлере, этнодеревню Мандроги в Ленобласти, где гости могут погрузиться в деревенскую жизнь.
"Мы занимаемся активно виноделием — "Шато де Талю" достаточно известная (винодельня. — Прим. ред.), это предмет нашей гордости. Находится в Геленджике. Туристов порядка 40 тысяч человек за год".

В прошлом году компания запустила флагманский проект в "Сириусе" — гостиницу "Мантера Суприм" с 800 номерами и резиденциями. Объем инвестиций составил около 38 миллиардов рублей. В планах компании создать гольф-клуб международного уровня.

Mantera Group появилась в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт Архыз, тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.

Винный дом - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Титов заявил о "революции вина" в России
30 января, 03:48
 
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Деловая Россия, Александр Ткачев, Краснодарский край
 
 
