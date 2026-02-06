https://ria.ru/20260206/putin-2072692711.html
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
06.02.2026
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
Владимир Путин обсудил на встрече с главой совета директоров группы "Мантера" Александром Ткачевым развитие туризма, сельского хозяйства и строительство дорог
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Владимир Путин обсудил на встрече
с главой совета директоров группы "Мантера" Александром Ткачевым развитие туризма, сельского хозяйства и строительство дорог на юге России.
Ткачев рассказал президенту, что компания успешно работает с туристическим кластером, созданным для Олимпиады в Сочи.
«
"Сегодня "Мантера" — это семь тысяч номеров гостиничного фонда, то есть практически мы номер два в России по объему. Это девять тысяч сотрудников. И конечно, это туристический поток — каждый год порядка семи миллионов человек мы обслуживаем".
Александр Ткачев
глава совета директоров группы компаний "Мантера"
В планах реализовать мегапроект на базе трех горнолыжных курортов — Красная Поляна, Архыз и Лаго-Наки.
«
"Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс. Это будет действительно очень удобно для людей".
Александр Ткачев
глава совета директоров группы компаний "Мантера"
Ткачев предложил построить тоннели из Лаго-Наки до Сочи, а также из Сочи и Красной Поляны до Архыза. Это, по его мнению, улучшит доступность курортов и откроет Кавказ для миллионов россиян.
«
"Если мы это сделаем и соединим европейскую часть страны с Кавказом, это даст не только приток инвестиций в регион, но и обеспечит приход новых брендов, рестораторов, технологий, операторов".
Александр Ткачев
глава совета директоров группы компаний "Мантера"
"Мантера" также развивает форелевое хозяйство в Адлере, этнодеревню Мандроги в Ленобласти, где гости могут погрузиться в деревенскую жизнь.
«
"Мы занимаемся активно виноделием — "Шато де Талю" достаточно известная (винодельня. — Прим. ред.), это предмет нашей гордости. Находится в Геленджике. Туристов порядка 40 тысяч человек за год".
Александр Ткачев
глава совета директоров группы компаний "Мантера"
В прошлом году компания запустила флагманский проект в "Сириусе" — гостиницу "Мантера Суприм" с 800 номерами и резиденциями. Объем инвестиций составил около 38 миллиардов рублей. В планах компании создать гольф-клуб международного уровня.
Mantera Group появилась в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт Архыз, тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.