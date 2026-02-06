Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма

«

"Сегодня "Мантера" — это семь тысяч номеров гостиничного фонда, то есть практически мы номер два в России по объему. Это девять тысяч сотрудников. И конечно, это туристический поток — каждый год порядка семи миллионов человек мы обслуживаем".