Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство россиян (75,1%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 78,7% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (75,1%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 15% оценили его работу негативно. Кроме того, 78,7% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 16,7% граждан.
Работу правительства России одобряют 45,5% опрошенных, не одобряют - 22,1%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 57% россиян, 20% ответили, что не доверяют ему.
В то же время уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 33,5%, ЛДПР - 10,5%, КПРФ - 9,8%, "Новые люди" - 8,7% и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,7%.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 26 января по 1 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
