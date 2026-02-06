Рейтинг@Mail.ru
Украинский кризис показал необходимость диалога России и США, заявил Пушков - РИА Новости, 06.02.2026
23:47 06.02.2026
Украинский кризис показал необходимость диалога России и США, заявил Пушков
Острота украинского кризиса показала необходимость диалога между Россией и США, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 06.02.2026
в мире, россия, сша, москва, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Москва, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Украинский кризис показал необходимость диалога России и США, заявил Пушков

Пушков: острота украинского кризиса показала необходимость диалога России и США

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Алексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Острота украинского кризиса показала необходимость диалога между Россией и США, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Постепенно происходит восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, что исключительно важно для судеб мира. Возможно, острота украинского кризиса, как ничто другое, показала жизненную необходимость такого диалога", - написал член комитета СФ в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
