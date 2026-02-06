Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/prokuratura-2072730657.html
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку - РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку
Проверка прокуратуры проводится в школе в Петербурге, где обнаружена кишечная инфекция, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ведомства. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:19:00+03:00
2026-02-06T16:19:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20260205/pansionat-2072569502.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Санкт-Петербург
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку

В Петербурге прокуратура начала проверку в школе, где нашли кишечную инфекцию

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Проверка прокуратуры проводится в школе в Петербурге, где обнаружена кишечная инфекция, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ведомства.
«

"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства госпитализации учащихся и работников одного из образовательных учреждений. К надзорным мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщало в пятницу, что 37 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, зарегистрировано среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, в больнице остаются шесть человек.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной по данному факту, правоохранительными органами.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Пансионат в Новой Москве закрыт на карантин из-за вспышки кишечной инфекции
5 февраля, 21:21
 
ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала