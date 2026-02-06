В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку

"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства госпитализации учащихся и работников одного из образовательных учреждений. К надзорным мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе .

Межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщало в пятницу, что 37 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, зарегистрировано среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, в больнице остаются шесть человек.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной по данному факту, правоохранительными органами.