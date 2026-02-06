https://ria.ru/20260206/prokuratura-2072730657.html
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку - РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку
Проверка прокуратуры проводится в школе в Петербурге, где обнаружена кишечная инфекция, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ведомства. РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге в школе, где обнаружили кишечную инфекцию, начали проверку
В Петербурге прокуратура начала проверку в школе, где нашли кишечную инфекцию