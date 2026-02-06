https://ria.ru/20260206/prigovor-2072688177.html
Приговор экс-главе Владимира, осужденному за взятку, вступил в силу
Экс-глава Владимира Дмитрий Наумов, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки, не пытался обжаловать решение суда, приговор вступил в РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
владимир
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ТУЛА, 6 фев – РИА Новости. Экс-глава Владимира Дмитрий Наумов, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки, не пытался обжаловать решение суда, приговор вступил в законную силу, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
В январе Октябрьский районный суд Владимира
признал экс-мэра виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 11 миллионов рублей. Также с осужденного взыскан 1,1 миллиона рублей, полученные им в качестве взятки.
"Бывший глава города Владимира Наумов Д. В., осужденный к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима за получение взятки в особо крупном размере, а также его защитник и государственный обвинитель в установленный 15-дневный срок после вынесения приговора не подали апелляционные жалобы и представление для пересмотра решения суда", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что приговор вступил в законную силу 4 февраля и принят к исполнению.
Как сообщал СК РФ
, в ноябре 2023 года Наумов пообещал двум жителям Московской области
содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. Как установил суд, осужденный назначил на ключевые должности нужных людей и оказывал влияние на других чиновников. Также при его содействии был издан нормативный акт, предоставивший льготы определенному предприятию в сфере ритуального бизнеса.
Наумов был избран главой города Владимира на конкурсной основе в ноябре 2022 года. В августе 2025 года суд арестовал его по делу о получении взятки. Совет народных депутатов Владимира в ноябре после представлений прокуратуры и СУСК освободил Наумова от должности мэра.