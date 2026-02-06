Приговор экс-главе Владимира, осужденному за взятку, вступил в силу

ТУЛА, 6 фев – РИА Новости. Экс-глава Владимира Дмитрий Наумов, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки, не пытался обжаловать решение суда, приговор вступил в законную силу, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В январе Октябрьский районный суд Владимира признал экс-мэра виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 11 миллионов рублей. Также с осужденного взыскан 1,1 миллиона рублей, полученные им в качестве взятки.

"Бывший глава города Владимира Наумов Д. В., осужденный к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима за получение взятки в особо крупном размере, а также его защитник и государственный обвинитель в установленный 15-дневный срок после вынесения приговора не подали апелляционные жалобы и представление для пересмотра решения суда", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что приговор вступил в законную силу 4 февраля и принят к исполнению.

Как сообщал СК РФ , в ноябре 2023 года Наумов пообещал двум жителям Московской области содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. Как установил суд, осужденный назначил на ключевые должности нужных людей и оказывал влияние на других чиновников. Также при его содействии был издан нормативный акт, предоставивший льготы определенному предприятию в сфере ритуального бизнеса.