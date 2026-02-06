Названы лауреаты спецпремий "Золотой Маски"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Лауреатами специальных премий фестиваля "Золотая Маски" стали президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, мэр Москвы Сергей Собянин и французская актриса и режиссер Фанни Ардан, сообщается на официальном сайте премии.
"Лауреаты специальной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства": Любимов Борис Николаевич — театровед, театральный критик, педагог, президент Высшего театрального училища имени Щепкина, секретарь СТД России, Москва", — говорится в сообщении.
Кроме того, в этой же номинации отмечены оперный певец, профессор Московской государственной консерватории, народный артист России Александр Ворошило, режиссер, худрук театра "Эрмитаж", народный артист России Михаил Левитин, народная артистка России Ирина Муравьева, народная артистка СССР Людмила Чурсина и другие.
"Лауреаты специальной премии "За поддержку театрального искусства России": Фанни Ардан — актриса театра и кино, режиссер, сценарист, Франция; Собянин Сергей Семенович — российский государственный и политический деятель, мэр Москвы, Москва", — добавляется в сообщении.
За поддержку театрального искусства в России также отмечен глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.