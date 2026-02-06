Рейтинг@Mail.ru
Фонд Печерского надеется, что спасшую советских пленных австрийку наградят - РИА Новости, 06.02.2026
05:24 06.02.2026
Фонд Печерского надеется, что спасшую советских пленных австрийку наградят
Фонд Печерского надеется, что спасшую советских пленных австрийку наградят - РИА Новости, 06.02.2026
Фонд Печерского надеется, что спасшую советских пленных австрийку наградят
Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, надеется, что Австрия наградит укрывшую... РИА Новости, 06.02.2026
австрия
александр печерский
маутхаузен
великая отечественная война (1941-1945)
австрия
австрия, александр печерский, маутхаузен, великая отечественная война (1941-1945)
Австрия, Александр Печерский, Маутхаузен, Великая Отечественная война (1941-1945)
Фонд Печерского надеется, что спасшую советских пленных австрийку наградят

РИА Новости: фонд Печерского на награждение спасшей советских пленных Лангталер

На территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
На территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, надеется, что Австрия наградит укрывшую бежавших советских военнопленных Марию Лангталер, сообщил РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.
На свободу в ходе восстания в австрийском концлагере Маутхаузен в начале февраля 1945 года вырвались около 500 советских военнопленных. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, произошедшие в феврале 1945 года, вошли в историю под названием "Охота на зайцев".
Памятник жертвам фашизма на месте концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дочь бежавшего из Маутхаузена рассказала о сохранении памяти о трагедии
Вчера, 09:11
Отвечая на вопрос, удалось ли понять в работе над документальным фильмом "Охота на зайцев", что двигало простыми австрийскими обывателями, фактически открывшими охоту на бежавших из "Маутхаузена" советских военнопленных, Васильев указал, что "мы не берём на себя ответственности за простые и окончательные ответы".
"Однако в рамках проекта мы сознательно попытались приблизиться к пониманию механизма вспышки массового насилия, привлекая социологов, историков и психологов", - добавил он.
По словам Ильи Васильева, "речь идёт о сочетании страха, длительной пропаганды, деиндивидуализации жертв и коллективной ответственности, которая так и не была в полной мере осмыслена в австрийском обществе".
"На этом фоне особенно отчётливо выделяется фигура Марии Лангталер — крестьянки, которая, рискуя жизнью, спасала советских военнопленных", - рассказал он.
"По нашему ходатайству она была посмертно награждена российской стороной орденом Мужества", - пояснил председатель правления Фонда Александра Печерского.
"Мы уверены, что для Австрии признание её подвига на государственном уровне могло бы стать первым серьёзным шагом к подлинной проработке прошлого, которой пока мы, к сожалению, не увидели..", - заключил он.
Территория нацистского концентрационного лагеря Майданек после освобождения бойцами 1-ого Белорусского фронта Красной армии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ФСБ рассекретила архивные документы о концлагере "Майданек"
27 января, 00:30
 
АвстрияАлександр ПечерскийМаутхаузенВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
