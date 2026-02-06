В Петербурге заведующего моргом арестовали по делу о продаже тел

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Заведующего моргом Александровской больницы в Петербурге заключили под стражу по делу о продаже тел коммерческой фирме, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Кавецкого", — говорится в релизе.
Его обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.
Сегодня городской главк СК сообщил о задержании Кавецкого по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Как установило следствие, представитель фирмы "Анабиоз" Станислав Маслов путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением больницы предоставить тела. За это он ежемесячно получал не менее 500 тысяч рублей.
В отношении Маслова возбудили дело по статьям о подстрекательстве к превышению должностных полномочий и даче взятки. Его также заключили под стражу.