Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге заведующего моргом арестовали по делу о продаже тел - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 06.02.2026 (обновлено: 22:14 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072792861.html
В Петербурге заведующего моргом арестовали по делу о продаже тел
В Петербурге заведующего моргом арестовали по делу о продаже тел - РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге заведующего моргом арестовали по делу о продаже тел
Заведующего моргом Александровской больницы в Петербурге заключили под стражу по делу о продаже тел коммерческой фирме, сообщила объединенная пресс-служба судов РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:27:00+03:00
2026-02-06T22:14:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
https://ria.ru/20260206/tela-2072780993.html
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072786694.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге заведующего моргом арестовали по делу о продаже тел

В Петербурге арестовали заведующего моргом Александровской больницы Кавецкого

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Заведующего моргом Александровской больницы в Петербурге заключили под стражу по делу о продаже тел коммерческой фирме, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Кавецкого", — говорится в релизе.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Волк рассказала, чьи тела продавали участники преступной схемы в Петербурге
Вчера, 19:08
Его обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.
Сегодня городской главк СК сообщил о задержании Кавецкого по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Как установило следствие, представитель фирмы "Анабиоз" Станислав Маслов путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением больницы предоставить тела. За это он ежемесячно получал не менее 500 тысяч рублей.
В отношении Маслова возбудили дело по статьям о подстрекательстве к превышению должностных полномочий и даче взятки. Его также заключили под стражу.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Фирма, получавшая тела из морга больницы Петербурга, учит танатопрактиков
Вчера, 19:44
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала