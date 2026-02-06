Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали представителя фирмы, получавшей тела из морга - РИА Новости, 06.02.2026
20:21 06.02.2026
В Петербурге арестовали представителя фирмы, получавшей тела из морга
В Петербурге арестовали представителя фирмы, получавшей тела из морга - РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге арестовали представителя фирмы, получавшей тела из морга
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу представителя фирмы "Анабиоз" Станислава Маслова по делу о получении невостребованных тел из... РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге арестовали представителя фирмы, получавшей тела из морга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу представителя фирмы "Анабиоз" Станислава Маслова по делу о получении невостребованных тел из патолого-анатомического отделения Александровской больницы, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Пресс-служба городского главка СК РФ в пятницу сообщила о задержании заведующего моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Как установило следствие, представитель коммерческой организации "путем уговоров и подкупа" склонил заведующего патолого-анатомическим отделением больницы предоставить невостребованные тела. За это заведующий моргом ежемесячно получал не менее 500 тысяч рублей. В отношении заведующего возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий и получении взятки, а в отношении представителя коммерческой фирмы – по статьям о подстрекательстве к превышению должностных полномочий и даче взятки, отмечал СК РФ.
"Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Маслова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33 - пунктом "е" части 3 статьи 286, пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ", – говорится в сообщении.
Как уточняет судебная пресс-служба, Маслов, будучи участником ООО "Анабиоз", вместе с неустановленными лицами "путем уговоров и подкупа" склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы по фамилии Кавецкий "к совершению им незаконных действий, связанных с исполнением должностных обязанностей и явно выходящих за пределы его должностных полномочий".
Пресс-служба судов отмечает также, что компания "Анабиоз" фактически осуществляла "незаконную деятельность по реализации частей тела трупов в пользу заинтересованных лиц".
Маслову предъявлено обвинение в пятницу, он заключен под стражу до 4 апреля.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
