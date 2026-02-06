Рейтинг@Mail.ru
Фирма, получавшая тела из морга больницы Петербурга, учит танатопрактиков
19:44 06.02.2026
Фирма, получавшая тела из морга больницы Петербурга, учит танатопрактиков
Фирма, получавшая тела из морга больницы Петербурга, учит танатопрактиков
© Фото : Следственный комитет РФ
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
© Фото : Следственный комитет РФ
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Коммерческая организация, получавшая невостребованные тела из морга Александровской больницы Санкт-Петербурга, занимается обучением специалистов, которые готовят умерших к погребению (танатопрактики), следует из отзывов о ее работе.
Пресс-служба городского главка СК РФ в пятницу сообщила о задержании заведующего моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Как установило следствие, представитель коммерческой организации "путем уговоров и подкупа" склонил заведующего патологоанатомическим отделением больницы предоставить невостребованные тела. За это заведующий моргом ежемесячно получал не менее 500 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Волк рассказала, чьи тела продавали участники преступной схемы в Петербурге
Вчера, 19:08
Как сообщили РИА Новости в оперативных службах, тела передавались компании "Анабиос". Согласно отзывам о ее работе, это центр по обучению танатопрактиков, который высоко оценивают те, кто проходил соответствующие курсы.
"Anabios - прекрасное место с замечательными преподавателями, профессионалами танатопрактики. На все вопросы ответят, все покажут. Практика в морге - это то, что дает массу впечатлений и новых размышлений. Мне не хотелось уходить оттуда, потому что я чувствовала там себя на своем месте", – говорится в отзыве от апреля 2025 года.
В августовском отзыве отмечается, что в процессе обучения присутствуют "очень много практики и максимально ясная теория".
Как сообщал ГСУСК по Петербургу, в отношении заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий и получении взятки, а в отношении представителя коммерческой фирмы – по статьям о подстрекательстве к превышению должностных полномочий и даче взятки.
Прокуратура Петербурга контролирует ход и результаты расследования уголовных дел.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела
Вчера, 18:25
 
