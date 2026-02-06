Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге рассказали о состоянии заболевших норовирусом школьников - РИА Новости, 06.02.2026
16:14 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072729474.html
В Петербурге рассказали о состоянии заболевших норовирусом школьников
Попавшие в больницу ученики школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, у которых выявлена норовирусная инфекция, находятся в состоянии средней степени тяжести
В Петербурге рассказали о состоянии заболевших норовирусом школьников

Медицинский сотрудник в коридоре больницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Попавшие в больницу ученики школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, у которых выявлена норовирусная инфекция, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"Большинство из заболевших находятся в больнице имени Филатова. Там пятеро детей. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, все стабильные", - сказала собеседница агентства.
Состояние еще одного госпитализированного она не уточнила.
В среду межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщало о выявлении в школе №39 Невского района очага острой кишечной инфекции. Было госпитализировано семь человек. Учебный процесс был приостановлен, в учебном заведении проводили дезинфекцию и отбор водопроводной воды, продуктов и готовых блюд. В пятницу ведомство сообщило, что уже зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы, а также у сотрудника пищеблока АО "КСП "Волна". На стационарном лечении остаются 6 человек. У заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
У жителей деревни в Костромской области выявили норовирус
30 января, 02:11
 
