В Петербурге рассказали о состоянии заболевших норовирусом школьников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Попавшие в больницу ученики школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, у которых выявлена норовирусная инфекция, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

"Большинство из заболевших находятся в больнице имени Филатова. Там пятеро детей. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, все стабильные", - сказала собеседница агентства.

Состояние еще одного госпитализированного она не уточнила.