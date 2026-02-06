https://ria.ru/20260206/peterburg-2072631298.html
Задержанный за выращивание конопли петербуржец уверял, что сажал помидоры
Задержанный за выращивание конопли петербуржец уверял, что сажал помидоры - РИА Новости, 06.02.2026
Задержанный за выращивание конопли петербуржец уверял, что сажал помидоры
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух местных жителей по подозрению в выращивании конопли, один из них утверждал, что она выросла вместо посаженных им... РИА Новости, 06.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух местных жителей по подозрению в выращивании конопли, один из них утверждал, что она выросла вместо посаженных им помидоров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным пресс-службы, дома у двух жителей Петергофа
изъяли: 4 пакета с растительным веществом общим весом около 7 килограммов, 21 куст конопли, оборудование для культивирования, электронные весы и упаковочный материал.
"Полиция пресекла бизнес наркоплантаторов из Петергофа. Один из агрономов настаивал, что "сажал помидоры, но выросли не они", – говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным экспертизы, в одном из пакетов оказались высушенные части конопли. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ
"Покушение на незаконный оборот наркотиков".
Подозреваемые заключены под стражу. Правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды их незаконной деятельности, а также предполагаемых соучастников.