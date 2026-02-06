Рейтинг@Mail.ru
18:38 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ostanki-2072775642.html
В Азербайджане в одной из пещер обнаружили останки древнего человека

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Останки древнего человека обнаружены в одной из пещер на территории Азербайджана, анализ находки проводится в Японии, сообщает местное агентство АзерТадж со ссылкой на сообщение Национальной академии наук республики.
"В результате исследований в пещере Таглар, расположенной в Ходжавендском районе, были обнаружены останки древнего человека. Обнаруженные в пещере останки древнего человека являются второй подобной находкой в Азербайджане. В настоящее время находка анализируется в Японии. После завершения анализа останков древнего человека будет проведена их презентация на мировом уровне", - говорится в сообщении.
Впервые в Азербайджане палеоантропологическая находка возрастом свыше 300 тысяч лет была обнаружена в 1968 году в Азыхской пещере (вблизи Баку).
Раковые клетки в прямой кишке - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Ученые нашли путь к подавлению роста раковых клеток
5 февраля, 09:00
 
