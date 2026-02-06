https://ria.ru/20260206/ostanki-2072775642.html
В Азербайджане в одной из пещер обнаружили останки древнего человека
Останки древнего человека обнаружены в одной из пещер на территории Азербайджана, анализ находки проводится в Японии, сообщает местное агентство АзерТадж со... РИА Новости, 06.02.2026
