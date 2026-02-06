Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России

© Изображение из открытых источников Логотип Олимпийских игр 2026 года

Через три недели в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на соревнования из россиян и в какие даты пройдут самые интересные события.

Главное об Олимпиаде-2026:

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Но это официально: сама турнирная программа начнется уже 4 февраля, и примут соревнования не только два указанных города (также спортсмены выступят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне);

На официальном сайте Олимпийских игр отмечается, что спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине);

Будет разыграно 116 комплектов наград. Это рекорд;

Впервые на Играх пройдут соревнования по ски-альпинизму;

На Олимпиаде выступят около 2900 спортсменов от 92 Национальных олимпийских комитетов (НОК), а также команда беженцев и атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом;

Отмечается, что на Играх-2026 количество спортсменок приблизится к показателю мужчин-атлетов — представительницы прекрасного пола составят 47% от всех участников соревнований;

Впервые на зимние Игры приедут атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов;

Талисманами Игр стали два горностая, Тина и Мило (отсылка к Кортине и Милану).

© Getty Images / NurPhoto Талисманы Олимпиады-2026 © Getty Images / NurPhoto Талисманы Олимпиады-2026

Все дисциплины на Играх:

Хоккей;

Фигурное катание;

Биатлон;

Лыжные гонки;

Горнолыжный спорт;

Конькобежный спорт;

Бобслей;

Шорт-трек;

Сноуборд;

Керлинг;

Санный спорт;

Скелетон;

Прыжки на лыжах с трамплина;

Фристайл;

Лыжное двоеборье;

Ски-альпинизм.

Какими будут медали

© Фотография из соцсетей Медали Олимпиады-2026 © Фотография из соцсетей Медали Олимпиады-2026

Кто выступит из россиян?

Как отметила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту старта Олимпиады.

Вот окончательный список из 13 отечественных атлетов, которые отправятся в Италию.

Фигуристка АДЕЛИЯ ПЕТРОСЯН . Трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница финала Гран-при России видится одной из главных фавориток женского турнира. Когда выступит: 17 февраля, 20:45 мск - короткая программа, 19 февраля, 21:00 – произвольная программа.

. Трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница финала Гран-при России видится одной из главных фавориток женского турнира. Фигурист ПЕТР ГУМЕННИК. У чемпиона страны шансов на золото меньше, однако за место в медалях российский одиночник точно должен побороться. Когда выступит: 10 февраля, 20:30 – короткая программа, 13 февраля, 21:00 – произвольная программа

Лыжница ДАРЬЯ НЕПРЯЕВА . Двукратная чемпионка России станет единственной представительницей нашей страны в женских лыжных гонках на Играх. Непряева является младшей сестрой Натальи Непряевой (после замужества – Терентьевой), чемпионки Игр-2022 в Пекине. Когда выступит: 7 февраля, 15:00 — скиатлон, 10 февраля, 11:15 — спринт, 12 февраля, 15:00 — 10 км свободный стиль, 22 февраля, 12:00 — масс-старт.

. Двукратная чемпионка России станет единственной представительницей нашей страны в женских лыжных гонках на Играх. Непряева является младшей сестрой Натальи Непряевой (после замужества – Терентьевой), чемпионки Игр-2022 в Пекине. Лыжник САВЕЛИЙ КОРОСТЕЛЕВ. Победитель общего зачета Кубка России сезона-2024/25 должен заменить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, не допущенного до итальянских Игр. Больше россиян в мужских лыжных гонках на Олимпиаде-2026 мы не увидим. Когда выступит: 8 февраля, 14:30 — скиатлон, 10 февраля, 11:55 — спринт, 13 февраля, 13:45 — 10 км свободный стиль, 21 февраля, 13:00 — масс-старт.

Конькобежка КСЕНИЯ КОРЖОВА . В Италии россиянка выступит на дистанции, на которой она является действующей чемпионкой страны. Когда выступит: 7 февраля, 18:00 – 3000 м.

. В Италии россиянка выступит на дистанции, на которой она является действующей чемпионкой страны. Конькобежка АНАСТАСИЯ СЕМЕНОВА . Чемпионка России набиралась опыта в прошлом году на четырех этапах Кубка мира. Когда выступит: 21 февраля, 17:50 - масс-старт.

. Чемпионка России набиралась опыта в прошлом году на четырех этапах Кубка мира. Саночница ДАРЬЯ ОЛЕСИК . К своим 21 годам россиянка уже поучаствовала во взрослых чемпионатах России, чемпионате Европы и на трех этапах Кубка мира. Когда выступит: 9 февраля, 19:00 – сани-одиночки, 10 февраля, 19:00 – сани-одиночки.

. К своим 21 годам россиянка уже поучаствовала во взрослых чемпионатах России, чемпионате Европы и на трех этапах Кубка мира. Саночник ПАВЕЛ РЕПИЛОВ. В 2018 и 2022 годах на Олимпийские игры летал Роман Репилов, теперь на главные соревнования четырехлетия отправляется его младший брат. Когда выступит: 7 февраля, 19:00 – сани-одиночки, 8 февраля, 19:00 – сани-одиночки.

Горнолыжница ЮЛИЯ ПЛЕШКОВА . Единственная из российских участников Игр, кто уже побывал на Олимпиаде (четыре года назад Юлия выступила в трех дисциплинах в Пекине, в комбинации попав в итоговый топ-10). Когда выступит: 8 февраля, 13:30 — скоростной спуск, 12 февраля, 13:30 — супергигант.

. Единственная из российских участников Игр, кто уже побывал на Олимпиаде (четыре года назад Юлия выступила в трех дисциплинах в Пекине, в комбинации попав в итоговый топ-10). Горнолыжник СЕМЕН ЕФИМОВ . Лучший российский слаломист имеет в своем активе золотые медали зимней Универсиады-2019, а также чемпионата и Кубка России. Когда выступит: 16 февраля, 12:00 — слалом

. Лучший российский слаломист имеет в своем активе золотые медали зимней Универсиады-2019, а также чемпионата и Кубка России. Шорт-трекистка АЛЕНА КРЫЛОВА . Лучшей шорт-трекистке России из-за недостатка международных выступлений будет тяжело вмешаться в гонку за золото, однако само участие на Играх-2026 станет отличным опытом для атлетки. Когда выступит: 10 февраля, 12:30 – 500 м (квалификация), 12 февраля, с 22:15 – 500 м (финал), 14 февраля, 22:59 – 1000 м (квалификация), 16 февраля, с 13:00 – 1000 м (финал), 20 февраля, с 22:15 – 1500 м (финал).

. Лучшей шорт-трекистке России из-за недостатка международных выступлений будет тяжело вмешаться в гонку за золото, однако само участие на Играх-2026 станет отличным опытом для атлетки. Шорт-трекист ИВАН ПОСАШКОВ . В отличие от Крыловой, не относится к лидерам российского шорт-трека. Что, впрочем, должно избавить Ивана от излишнего давления и позволить проявить себя в Италии. Когда выступит: 10 февраля, 13:08 – 1000 м (квалификация), 12 февраля, с 22:29 – 1000 м (финал), 14 февраля, с 22:15 – 1500 м (финал), 16 февраля, 13:18 – 500 м (квалификация), 18 февраля, с 22:15 – 500 м (финал).

. В отличие от Крыловой, не относится к лидерам российского шорт-трека. Что, впрочем, должно избавить Ивана от излишнего давления и позволить проявить себя в Италии. Ски-альпинист НИКИТА ФИЛИППОВ. Первый россиянин, завоевавший путевку на Олимпийские игры-2026. И одна из главных наших надежд на медаль. Когда выступит: 19 февраля, 12:30 - спринт.

Это антирекорд по числу спортсменов из России на Олимпиадах с 1908 года. Напомним, что тогда на летние Игры в Лондон поехали шесть отечественных спортсменов.

Главные события Олимпиады

Церемония открытия пройдет 6 февраля в Милане. Церемония закрытия назначена на 22 февраля, ее примет Верона.

Фигурное катание . Медали будут разыграны 8, 11, 13, 16 и 19 февраля.

. Медали будут разыграны 8, 11, 13, 16 и 19 февраля. Хоккейные финалы будут сыграны 19 (женский) и 22 (мужской) февраля.

будут сыграны 19 (женский) и 22 (мужской) февраля. Лыжники и биатлонисты, как и конькобежцы, будут бороться за награды почти каждый день.

и как и будут бороться за награды почти каждый день. Горнолыжный спорт , как и сноуборд , — с 7 по 18 февраля.

, как и , — с 7 по 18 февраля. Прыжки с трамплина . Соревнования за медали пройдут 7, 9, 10, 14 и 16 февраля.

. Соревнования за медали пройдут 7, 9, 10, 14 и 16 февраля. В шорт-треке борьба за золото пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля.

борьба за золото пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля. В санном спорте награды будут разыграны 8, 10, 11 и 12 февраля.

награды будут разыграны 8, 10, 11 и 12 февраля. Финалы у керлингистов пройдут 10 и 20-22 февраля.

пройдут 10 и 20-22 февраля. В лыжном двоеборье соревнования за медали назначены на 11, 17 и 19 февраля.

соревнования за медали назначены на 11, 17 и 19 февраля. Скелетонисты будут бороться за пьедестал с 13 по 15 февраля.

будут бороться за пьедестал с 13 по 15 февраля. В бобслее спортсмены оспорят звание олимпийских чемпионов 16-22 февраля.

спортсмены оспорят звание олимпийских чемпионов 16-22 февраля. Лучшие фристайлисты получат золото, серебро и бронзу сначала 9-12, а затем 14-21 февраля.

получат золото, серебро и бронзу сначала 9-12, а затем 14-21 февраля. В ски-альпинизме участники поспорят за медали 19 и 21 февраля.

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ доступно на официальном сайте Игр .

Где смотреть Олимпийские игры

Официальная информация, будут ли в России показывать соревнования, появилась 17 января. Выяснилось, что зимние Олимпийские игры 2026 года в нашей стране покажет онлайн-платформа Okko.