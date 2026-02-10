Рейтинг@Mail.ru
Олимпиада-2026: расписание, медали, кто от России, где смотреть
13:50 10.02.2026 (обновлено: 18:51 11.02.2026)
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
В Италии 6 февраля стартовали XXV зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на соревнования из россиян и в какие даты пройдут самые... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России

Логотип Олимпийских игр 2026 года
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Изображение из открытых источников
Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В Италии 6 февраля стартовали XXV зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на соревнования из россиян и в какие даты пройдут самые интересные события.

Главное об Олимпиаде-2026:

  • Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Но это официально: сама турнирная программа начнется уже 4 февраля, и примут соревнования не только два указанных города (также спортсмены выступят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне);
  • На официальном сайте Олимпийских игр отмечается, что спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине);
  • Будет разыграно 116 комплектов наград. Это рекорд;
  • Впервые на Играх пройдут соревнования по ски-альпинизму;
  • На Олимпиаде выступят около 2900 спортсменов от 92 Национальных олимпийских комитетов (НОК), а также команда беженцев и атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом;
  • Отмечается, что на Играх-2026 количество спортсменок приблизится к показателю мужчин-атлетов — представительницы прекрасного пола составят 47% от всех участников соревнований;
  • Впервые на зимние Игры приедут атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов;
  • Талисманами Игр стали два горностая, Тина и Мило (отсылка к Кортине и Милану).
Талисманы Олимпиады-2026
Талисманы Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / NurPhoto
Талисманы Олимпиады-2026

Все дисциплины на Играх:

  • Хоккей;
  • Фигурное катание;
  • Биатлон;
  • Лыжные гонки;
  • Горнолыжный спорт;
  • Конькобежный спорт;
  • Бобслей;
  • Шорт-трек;
  • Сноуборд;
  • Керлинг;
  • Санный спорт;
  • Скелетон;
  • Прыжки на лыжах с трамплина;
  • Фристайл;
  • Лыжное двоеборье;
  • Ски-альпинизм.

Какими будут медали

Медали Олимпиады-2026
Медали Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фотография из соцсетей
Медали Олимпиады-2026

Кто выступит из россиян?

Как отметила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту старта Олимпиады.
Вот окончательный список из 13 отечественных атлетов, которые отправятся в Италию.
  • Фигуристка АДЕЛИЯ ПЕТРОСЯН. Трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница финала Гран-при России видится одной из главных фавориток женского турнира. Когда выступит: 17 февраля, 20:45 мск - короткая программа, 19 февраля, 21:00 – произвольная программа.
  • Фигурист ПЕТР ГУМЕННИК. У чемпиона страны шансов на золото меньше, однако за место в медалях российский одиночник точно должен побороться. Когда выступит: 10 февраля, 20:30 – короткая программа, 13 февраля, 21:00 – произвольная программа
Петр Гуменник и Аделия Петросян
Они едут за медалями и чудесами! Все о россиянах на Олимпиаде-2026
3 февраля, 13:30
3 февраля, 13:30
  • Лыжница ДАРЬЯ НЕПРЯЕВА. Двукратная чемпионка России станет единственной представительницей нашей страны в женских лыжных гонках на Играх. Непряева является младшей сестрой Натальи Непряевой (после замужества – Терентьевой), чемпионки Игр-2022 в Пекине. Когда выступит: , 12 февраля, 15:00 — 10 км свободный стиль, 22 февраля, 12:00 — масс-старт.
  • Лыжник САВЕЛИЙ КОРОСТЕЛЕВ. Победитель общего зачета Кубка России сезона-2024/25 должен заменить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, не допущенного до итальянских Игр. Больше россиян в мужских лыжных гонках на Олимпиаде-2026 мы не увидим. Когда выступит: , 13 февраля, 13:45 — 10 км свободный стиль, 21 февраля, 13:00 — масс-старт.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев
Коростелев и Непряева справятся с давлением, считает Бородавко
27 января, 12:45
27 января, 12:45
  • Конькобежка КСЕНИЯ КОРЖОВА. В Италии россиянка выступит на дистанции, на которой она является действующей чемпионкой страны. Когда выступит: 7 февраля, 18:00 – 3000 м.
  • Конькобежка АНАСТАСИЯ СЕМЕНОВА. Чемпионка России набиралась опыта в прошлом году на четырех этапах Кубка мира. Когда выступит: 21 февраля, 17:50 - масс-старт.
  • Саночница ДАРЬЯ ОЛЕСИК. К своим 21 годам россиянка уже поучаствовала во взрослых чемпионатах России, чемпионате Европы и на трех этапах Кубка мира. Когда выступит: 10 февраля, 19:00 – сани-одиночки.
  • Саночник ПАВЕЛ РЕПИЛОВ. В 2018 и 2022 годах на Олимпийские игры летал Роман Репилов, теперь на главные соревнования четырехлетия отправляется его младший брат. Когда выступит: 7 февраля, 19:00 – сани-одиночки, 8 февраля, 19:00 – сани-одиночки.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду
2 февраля, 18:28
2 февраля, 18:28
  • Горнолыжница ЮЛИЯ ПЛЕШКОВА. Единственная из российских участников Игр, кто уже побывал на Олимпиаде (четыре года назад Юлия выступила в трех дисциплинах в Пекине, в комбинации попав в итоговый топ-10). Когда выступит: 8 февраля, 13:30 — скоростной спуск, 12 февраля, 13:30 — супергигант.
  • Горнолыжник СЕМЕН ЕФИМОВ. Лучший российский слаломист имеет в своем активе золотые медали зимней Универсиады-2019, а также чемпионата и Кубка России. Когда выступит: 16 февраля, 12:00 — слалом
  • Шорт-трекистка АЛЕНА КРЫЛОВА. Лучшей шорт-трекистке России из-за недостатка международных выступлений будет тяжело вмешаться в гонку за золото, однако само участие на Играх-2026 станет отличным опытом для атлетки. Когда выступит: 10 февраля, 12:30 – 500 м (квалификация), 12 февраля, с 22:15 – 500 м (финал), 14 февраля, 22:59 – 1000 м (квалификация), 16 февраля, с 13:00 – 1000 м (финал), 20 февраля, с 22:15 – 1500 м (финал).
  • Шорт-трекист ИВАН ПОСАШКОВ. В отличие от Крыловой, не относится к лидерам российского шорт-трека. Что, впрочем, должно избавить Ивана от излишнего давления и позволить проявить себя в Италии. Когда выступит: 10 февраля, 13:08 – 1000 м (квалификация), 12 февраля, с 22:29 – 1000 м (финал), 14 февраля, с 22:15 – 1500 м (финал), 16 февраля, 13:18 – 500 м (квалификация), 18 февраля, с 22:15 – 500 м (финал).
  • Ски-альпинист НИКИТА ФИЛИППОВ. Первый россиянин, завоевавший путевку на Олимпийские игры-2026. И одна из главных наших надежд на медаль. Когда выступит: 19 февраля, 12:30 - спринт.
Это антирекорд по числу спортсменов из России на Олимпиадах с 1908 года. Напомним, что тогда на летние Игры в Лондон поехали шесть отечественных спортсменов.
Александр Большунов
Почему Большунов скандалит и срывается: все нюансы кризиса гения
28 января, 11:50
28 января, 11:50

Главные события Олимпиады

Церемония открытия пройдет 6 февраля в Милане. Церемония закрытия назначена на 22 февраля, ее примет Верона.
  • Фигурное катание. Медали будут разыграны 8, 11, 13, 16 и 19 февраля.
  • Хоккейные финалы будут сыграны 19 (женский) и 22 (мужской) февраля.
  • Лыжники и биатлонисты, как и конькобежцы, будут бороться за награды почти каждый день.
  • Горнолыжный спорт, как и сноуборд, — с 7 по 18 февраля.
  • Прыжки с трамплина. Соревнования за медали пройдут 7, 9, 10, 14 и 16 февраля.
  • В шорт-треке борьба за золото пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля.
  • В санном спорте награды будут разыграны 8, 10, 11 и 12 февраля.
  • Финалы у керлингистов пройдут 10 и 20-22 февраля.
  • В лыжном двоеборье соревнования за медали назначены на 11, 17 и 19 февраля.
  • Скелетонисты будут бороться за пьедестал с 13 по 15 февраля.
  • В бобслее спортсмены оспорят звание олимпийских чемпионов 16-22 февраля.
  • Лучшие фристайлисты получат золото, серебро и бронзу сначала 9-12, а затем 14-21 февраля.
  • В ски-альпинизме участники поспорят за медали 19 и 21 февраля.
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ доступно на официальном сайте Игр.

Где смотреть Олимпийские игры

Официальная информация, будут ли в России показывать соревнования, появилась 17 января. Выяснилось, что зимние Олимпийские игры 2026 года в нашей стране покажет онлайн-платформа Okko.
Позже министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что на платформе можно будет посмотреть церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы, и торжественное закрытие.
Фото Нодара Кумариташвили на месте гибели
Не послушал отца и погиб: кто виноват в самой страшной смерти на Олимпиаде
12 февраля 2025, 08:00
12 февраля 2025, 08:00
 
Спорт Зимние Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры Международный олимпийский комитет (МОК) Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
