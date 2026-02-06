Рейтинг@Mail.ru
Кронпринцесса Норвегии извинилась за связи с Эпштейном, пишет Reuters
16:38 06.02.2026
Кронпринцесса Норвегии извинилась за связи с Эпштейном, пишет Reuters
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит попросила прощения у короля и королевы страны за связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает... РИА Новости, 06.02.2026
Кронпринцесса Норвегии извинилась за связи с Эпштейном, пишет Reuters

© AP Photo / Markus SchreiberКронпринцесса Норвегии Метте-Марит
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит попросила прощения у короля и королевы страны за связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Рейтер.
"Я прошу прощения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, в особенности короля и королеву", - цитирует агентство слова Метте-Марит из заявления королевского дворца.
Как отмечается, кронпринцесса также заявила, что глубоко сожалеет по поводу своей дружбы с Эпштейном.
Ранее норвежская газета VG сообщила, что Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна, опубликованных американским министерством юстиции. Королевский дом Норвегии в комментарии изданию подтвердил, что в январе 2013 года кронпринцесса провела в его поместье во Флориде четыре дня. Во вторник норвежская телерадиокомпания NRK сообщила, что Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу на свой частный остров, однако неясно, посещала ли она его.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
