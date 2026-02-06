В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций

«

"Мы также вводим новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро. Кроме того, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Мы предлагаем ввести квоту на аммиак для ограничения существующего импорта", — указывается в тексте.