В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций
17:13 06.02.2026 (обновлено: 18:09 06.02.2026)
В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций
В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций
В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций
Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ограничит перевозки сырой нефти, следует из заявления Еврокомиссии.
2026
В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций

ЕС введет запрет на морские услуги, связанные с поставками сырой нефти из РФ

Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ограничит перевозки сырой нефти, следует из заявления Еврокомиссии.
«
"Мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти", — говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
1 февраля, 08:00
Помимо этого, Брюссель включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640.
«
"Мы также вводим новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро. Кроме того, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Мы предлагаем ввести квоту на аммиак для ограничения существующего импорта", — указывается в тексте.
По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в 20-м пакете будут предложены новые меры по ограничению российской банковской системы и очередные запреты на товары на сумму более 360 миллионов евро: от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности. Рестрикции могут затронуть сферу криптовалют и компании, торгующие ими.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе выступили с предупреждением Европе из-за шага против России
29 января, 15:53
Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, утверждает, что Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть, а также ввести санкции в отношении десятков компаний в энергетическом секторе и портовых терминалов.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября 2025, 08:00
 
