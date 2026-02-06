https://ria.ru/20260206/neft-2072748320.html
В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций
Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ограничит перевозки сырой нефти, следует из заявления Еврокомиссии. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:13:00+03:00
2026-02-06T18:09:00+03:00
россия
ЕС введет запрет на морские услуги, связанные с поставками сырой нефти из РФ
БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости.
Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ограничит перевозки сырой нефти, следует из заявления
Еврокомиссии.
«
"Мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти", — говорится в документе.
Помимо этого, Брюссель включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640.
«
"Мы также вводим новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро. Кроме того, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Мы предлагаем ввести квоту на аммиак для ограничения существующего импорта", — указывается в тексте.
По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в 20-м пакете будут предложены новые меры по ограничению российской банковской системы и очередные запреты на товары на сумму более 360 миллионов евро: от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности. Рестрикции могут затронуть сферу криптовалют и компании, торгующие ими.
Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, утверждает, что Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть, а также ввести санкции в отношении десятков компаний в энергетическом секторе и портовых терминалов.
Запад усилил экономическое давление на Россию
из-за событий на Украине
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова
, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.