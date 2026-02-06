Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили МВД проверить материалы с травлей многодетных семей
19:15 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/mvd-2072782128.html
В Госдуме попросили МВД проверить материалы с травлей многодетных семей
В Госдуме попросили МВД проверить материалы с травлей многодетных семей
Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что подготовил запрос в МВД России с просьбой дать правовую оценку материалам с травлей... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:15:00+03:00
2026-02-06T19:15:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260206/uchastki-2072755213.html
https://ria.ru/20251218/gosduma-2063049601.html
россия
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что подготовил запрос в МВД России с просьбой дать правовую оценку материалам с травлей многодетных семей в соцсетях, а также предоставить статистику применения штрафов за пропаганду чайлдфри.
"Я планирую обратиться в МВД России с просьбой проверить изложенные обстоятельства, дать правовую оценку материалам по приведенным ссылкам, сообщить о результатах рассмотрения ее заявлений, а также предоставить статистику применения статьи 6.21 КоАП РФ в части пропаганды отказа от деторождения с 1 января 2025 года и сведения о работе по установлению авторов публикаций и администраторов сообществ, где размещается контент с признаками правонарушения", - сказал Говырин.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Саратове завели дело из-за непредоставления участков многодетным семьям
Вчера, 17:28
Также депутат планирует направить запрос в Роскомнадзор с просьбой предоставить статистику ограничений доступа к материалам с признаками пропаганды отказа от деторождения.
"Во время приема граждан ко мне обратилась мама пятерых детей из Владимира. Она рассказала о травле многодетных семей в интернете: в комментариях и сообществах регулярно встречаются формулировки вроде "плодите нищету" и "рожаете ради пособий". По ее словам, рядом с этим распространяются материалы, которые могут подпадать под действующие запреты, включая пропаганду отказа от деторождения… Со слов заявительницы, она дважды подавала заявления в полицию, при этом сведений о принятых решениях по ее обращениям она не получила", - уточнил парламентарий.
Он напомнил, что с 2024 года статья 6.21 КоАП РФ охватывает пропаганду отказа от деторождения наряду с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений и смены пола, а в 2025 году были обновлены критерии, применяемые при принятии решений об ограничении доступа к запрещенной информации. По словам Говырина, там прямо перечислены признаки информации, направленной на убеждение отказаться от деторождения и формирование положительного отношения к бездетности.
Депутат добавил, что в 2025 году на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики прозвучала позиция о том, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой.
"Уважение к семье поддерживается словами и мерами, также поддерживается реальным применением норм, которые уже действуют", - подытожил политик.
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
18 декабря 2025, 20:14
 
Общество Россия Алексей Говырин Госдума РФ Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
