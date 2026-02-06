В Госдуме попросили МВД проверить материалы с травлей многодетных семей

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что подготовил запрос в МВД России с просьбой дать правовую оценку материалам с травлей многодетных семей в соцсетях, а также предоставить статистику применения штрафов за пропаганду чайлдфри.

"Я планирую обратиться в МВД России с просьбой проверить изложенные обстоятельства, дать правовую оценку материалам по приведенным ссылкам, сообщить о результатах рассмотрения ее заявлений, а также предоставить статистику применения статьи 6.21 КоАП РФ в части пропаганды отказа от деторождения с 1 января 2025 года и сведения о работе по установлению авторов публикаций и администраторов сообществ, где размещается контент с признаками правонарушения", - сказал Говырин

Также депутат планирует направить запрос в Роскомнадзор с просьбой предоставить статистику ограничений доступа к материалам с признаками пропаганды отказа от деторождения.

"Во время приема граждан ко мне обратилась мама пятерых детей из Владимира . Она рассказала о травле многодетных семей в интернете: в комментариях и сообществах регулярно встречаются формулировки вроде "плодите нищету" и "рожаете ради пособий". По ее словам, рядом с этим распространяются материалы, которые могут подпадать под действующие запреты, включая пропаганду отказа от деторождения… Со слов заявительницы, она дважды подавала заявления в полицию, при этом сведений о принятых решениях по ее обращениям она не получила", - уточнил парламентарий.

Он напомнил, что с 2024 года статья 6.21 КоАП РФ охватывает пропаганду отказа от деторождения наряду с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений и смены пола, а в 2025 году были обновлены критерии, применяемые при принятии решений об ограничении доступа к запрещенной информации. По словам Говырина, там прямо перечислены признаки информации, направленной на убеждение отказаться от деторождения и формирование положительного отношения к бездетности.

Депутат добавил, что в 2025 году на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики прозвучала позиция о том, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой.