Морозов: Нижний Новгород и Омск могут принять Матч звезд КХЛ в 2027 году
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:18 06.02.2026
Морозов: Нижний Новгород и Омск могут принять Матч звезд КХЛ в 2027 году
хоккей
спорт
алексей морозов (хоккей)
2026
Новости
спорт, алексей морозов (хоккей)
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей)
Морозов: Нижний Новгород и Омск могут принять Матч звезд КХЛ в 2027 году

Алексей Морозов: Нижний Новгород и Омск могут принять Матч звезд КХЛ в 2027 году

Глава КХЛ Алексей Морозов
Глава КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что место проведения Матча звезд КХЛ в сезоне-2026/27 еще не определено, но отметил, что в список претендентов входят Нижний Новгород и Омск.
Матч звезд КХЛ 2026 года пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на домашней арене "Автомобилиста".
"Пока место проведения Матча звезд КХЛ в сезоне-2026/27 не определено, но у нас есть шорт-лист, в него входят города с новыми хоккейными аренами. Мы хотим проводить такие мероприятия в комфортных для всех условиях. Планируется, что в следующем сезоне будет открыта арена в Нижнем Новгороде. Но есть еще арена в Омске. В некоторых регионах, где Матч звезд КХЛ проходил ранее, уже заскучали. Возможно, в каком-то из тех городов мероприятие будет проведено повторно. На данный момент конкретного предложения от принимающих сторон не было", - сказал Морозов.
Участие в Матче звезд - 2026 примут команда KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева", а также сборные лучших игроков лиги, молодых хоккеистов (до 23 лет) и команда легионеров.
"Открыли Неделю звезд матчем за Кубок вызова МХЛ. Видно, что Екатеринбург готов встречать большой хоккей. На матче Кубка вызова был установлен новый рекорд посещаемости для этих соревнований, повторили рекорд результативности. Радует, что игроки и тренеры приняли приглашения на Матч звезд КХЛ. Уверен, что всем этот праздник запомнится надолго. Мы поменяли формат Матча звезд. Рассчитываем, что станет больше азарта. Искали формат, который был бы интересен и болельщикам, и участникам. Ранее игроки не всегда выкладывались в полную силу, им было тяжеловато. Мы видоизменили комплектование команд, сделали все логично", - отметил Морозов.
Максим Афиногенов, Павел Дацюк и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов
ХоккейСпортАлексей Морозов (хоккей)
 
