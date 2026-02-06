Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/mironov-2072592384.html
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах - РИА Новости, 06.02.2026
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах
Необходимо ввести маркировку ИИ-контента на выборах, а также смягчить запреты на использование в агитации реальных фото кандидатов, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T04:07:00+03:00
2026-02-06T04:07:00+03:00
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_04ece0afbc517d75dde9c029d40eeded.jpg
https://ria.ru/20260205/seti-2072355320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_6599d45d818400c224daf83230c8531c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей миронов, справедливая россия, госдума рф
Сергей Миронов, Справедливая Россия, Госдума РФ
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах

Миронов заявил о необходимости ввести маркировку ИИ-контента на выборах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Необходимо ввести маркировку ИИ-контента на выборах, а также смягчить запреты на использование в агитации реальных фото кандидатов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Фракция "Справедливая Россия" на днях уже внесла в ГД законопроект об уголовной ответственности за дипфейки. Технологии, когда имитируется голос, изображение, видео без ведома владельца. Эта норма должна применяться и к ситуациям на выборах, когда дипфейки используются для "черного" пиара, такие случаи уже бывали. Что касается в целом использования ИИ в агитации, тут не нужны тотальные запреты, но действительно требуется регулирование. Как минимум маркировка, чтобы избиратели понимали, что контент создан с использованием нейросетей", - сказал Миронов.
При этом лидер партии считает необходимым смягчить некоторые ограничения, не связанные с ИИ.
"Например, сейчас в предвыборной агитации можно использовать только изображение самого кандидата. Фото с семьей под запретом. Почему? Ведь это тоже дает людям представление о кандидате. Считаю такой запрет избыточным, еще в 2024 году "Справедливая Россия" вносила законопроект о его отмене. Будем добиваться принятия наших поправок, чтобы нормы заработали уже в предстоящей думской кампании", - добавил он.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Миронов предложил изъять коммунальные сети у частных собственников
Вчера, 04:47
 
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала