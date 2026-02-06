Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах

"Например, сейчас в предвыборной агитации можно использовать только изображение самого кандидата. Фото с семьей под запретом. Почему? Ведь это тоже дает людям представление о кандидате. Считаю такой запрет избыточным, еще в 2024 году "Справедливая Россия" вносила законопроект о его отмене. Будем добиваться принятия наших поправок, чтобы нормы заработали уже в предстоящей думской кампании", - добавил он.