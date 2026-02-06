https://ria.ru/20260206/mironov-2072592384.html
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах - РИА Новости, 06.02.2026
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах
Необходимо ввести маркировку ИИ-контента на выборах, а также смягчить запреты на использование в агитации реальных фото кандидатов, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 06.02.2026
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
Миронов предложил ввести маркировку ИИ-контента на выборах
Миронов заявил о необходимости ввести маркировку ИИ-контента на выборах
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Необходимо ввести маркировку ИИ-контента на выборах, а также смягчить запреты на использование в агитации реальных фото кандидатов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Фракция "Справедливая Россия
" на днях уже внесла в ГД
законопроект об уголовной ответственности за дипфейки. Технологии, когда имитируется голос, изображение, видео без ведома владельца. Эта норма должна применяться и к ситуациям на выборах, когда дипфейки используются для "черного" пиара, такие случаи уже бывали. Что касается в целом использования ИИ в агитации, тут не нужны тотальные запреты, но действительно требуется регулирование. Как минимум маркировка, чтобы избиратели понимали, что контент создан с использованием нейросетей", - сказал Миронов
.
При этом лидер партии считает необходимым смягчить некоторые ограничения, не связанные с ИИ.
"Например, сейчас в предвыборной агитации можно использовать только изображение самого кандидата. Фото с семьей под запретом. Почему? Ведь это тоже дает людям представление о кандидате. Считаю такой запрет избыточным, еще в 2024 году "Справедливая Россия" вносила законопроект о его отмене. Будем добиваться принятия наших поправок, чтобы нормы заработали уже в предстоящей думской кампании", - добавил он.